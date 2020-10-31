網友指台南殺人27案六都第一　刑警大隊：無論即遂未遂全數偵破

記者林悅／台南報導

有網友在PTT上爆料2020年1月至9月台南市故意殺人件數全國第一，台北市第二、新北市第三，台南市刑警大指出，所發生27件中，屬於殺人致死案有6件，餘21件均為殺人未遂案件。

網友PO文指出，2020年1月至9月故意殺人案件數，台南市為全國第一，文中指出，2020年1月至9月故意殺人案件數，台北市23件、新北市21件、桃園市16件、台中市13件、台南市27件、高雄市18件、台灣省55件；2020年1月至9月故意殺人每萬人口發生率，依數據高低排順序：台南市14.4％、台北市 8.8％、台灣省7.7％、桃園市7.0％、高雄市6.5％、新北市5.2％、台中市4.6％。

刑事警察大隊報告：有關台南市2020年1-9月發生故意殺人案27件中，分析說明指出，所發生27件中，屬於殺人致死案有6件，餘21件均為殺人未遂案件。殺人致死案6件（含玉井分局轄區於2019年12月14日發生之修道場縱火致死案）包括縱火致死案2件、仇怨槍殺1件、嫌隙持刀砍殺同事或鄰居3件（1件為外勞砍殺外勞）。

至於殺人未遂案21件，其中有5件為持槍打傷被害人、警方立即逮捕嫌疑人，以違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂案移送偵辦。另16件殺人未遂案，分別為以刀傷害12件、拳打、持酒瓶、持鈍器、其他各1件；以上16件被害人僅受傷，因被害人堅持提出殺人未遂告訴，市警局均依法受理偵破後移送地檢署偵辦。

台南市警局強調，各單位對轄內發生之重大治安暴力犯罪案件，均能立即成立專案小組，積極深入追查，動員警力戮力偵辦案件，迅速逮捕嫌犯，絕不讓不法之徒逍遙法外，目前台南市發生之殺人案件均已全數偵破。

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