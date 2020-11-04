奧勒岡州長宣布進入緊急狀態3天　武警動用催淚瓦斯驅逐暴怒人群

▲憤怒的抗議民眾敲碎街旁星巴克的玻璃，無數商家的財產受到破壞，街上也燃起零星的火焰。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

奧勒岡州長布朗（Kate Brown）宣布波特蘭地區進入緊急狀態，將由周一（2日）下午五點到周三（4日）下午5點，已經準備好部屬國民警衛隊，因應美國總統大選可能激發的政治暴力，而這也是2個月來第二次宣布緊急狀態，「我想我說的非常清楚了，不會容忍選民的恐嚇與政治暴力。」

根據《奧勒岡公共廣播》報導，緊急狀態將由奧勒岡州警和摩特諾瑪縣警長辦公室共同接管，而非波特蘭警察局，且允許警察使用催淚瓦斯驅散人群。州政府擔心，大選之下可能激起民眾的情緒，特別是在新冠延燒不止的狀況下。

▲奧勒岡州嚴重的動亂迫使警察上街維安。（圖／路透）

儘管波特蘭作為堅定支持拜登的地區，但近年來卻成為右翼團體的目標，尤其當下種族平權議題特別容易被挑起。布朗表示，「我們親眼目賭，言論自由被用來挑起仇恨。我們知道有些人想要利用選舉之夜來抗議，激起暴力和破壞人民財產，這種行為不會被容許。」

上一次緊急狀態即發生在9月，當時右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）聲稱，將在北波特蘭號召成千上萬人。而今年波特蘭市的八月也不平靜，反對派與保守派在城市裡互相鬥毆，甚至有右翼團體「愛國者祈禱隊」（Patriot Prayer）的支持者在衝突中被槍殺。

▲奧勒岡州警29日上街動用催淚瓦斯，驅逐已不受控制的抗議人群。（圖／路透）

為了應付大選可能帶來的災害，布朗上周再度開記者會，明確指名哪些機構會為維安工作負責，「我要非常清楚地表明，選民的恐嚇、破壞或阻擋別人進投票所，無論是在選舉前或選舉後的暴力，都不能被容忍。」

她也對於催淚瓦斯可能的使用不諱言，希望能不使用武器，但執法部門有時候需要這些工具，來確保奧勒岡州人民與財產的安全，且警察局已經為了大選維安部署數周，「催淚彈的使用取決於動亂的程度」。