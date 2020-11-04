快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先

記者張方瑀／綜合報導

根據彭博社統計，兩人差距再拉近，川普目前以124：122領先拜登2票。

候選人至少要得到270張選舉人票才能當選，若都沒有超過，則由眾議院來票選。

川普目前勝出州

肯塔基州：8票（2016年由共和黨獲勝）

西維吉尼亞：5票（2016年由共和黨獲勝）

南卡羅來納州：9票（2016年由共和黨獲勝）

印第安那州：11票（2016年由共和黨獲勝）

奧克拉荷馬州：7票（2016年由共和黨獲勝）

密西西比州：6票（2016年由共和黨獲勝）

田納西州：11票（2016年由共和黨獲勝）

阿拉巴馬州：9票（2016年由共和黨獲勝）

阿肯色州：6票（2016年由共和黨獲勝）

佛羅里達州：29票（2016年由共和黨獲勝）

北達科塔州：3（2016年由共和黨獲勝）

南達科塔州：3（2016年由共和黨獲勝）

懷俄明州：3（2016年由共和黨獲勝）

路易斯安那州：8（2016年由共和黨獲勝）

堪薩斯州：6（2016年由共和黨獲勝）



拜登目前勝出州

伊利諾州：20票（2016年由民主黨獲勝）

馬里蘭州：10票（2016年由民主黨獲勝）

紐澤西州：14票（2016年由民主黨獲勝）

康乃狄克州：7票（2016年由民主黨獲勝）

佛蒙特州：3票（2016年由民主黨獲勝）

維吉尼亞州：13票（2016年由民主黨獲勝）

德拉瓦州：3票（2016年由民主黨獲勝）

麻州：11票（2016年由民主黨獲勝）

羅德島州：4票（2016年由民主黨獲勝）

紐約州：29票（2016年由民主黨獲勝）

新墨西哥州：5張（2016年由民主黨獲勝）

華盛頓特區：3票（2016年由民主黨獲勝）

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