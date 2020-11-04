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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

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▲▼犯罪，更生人，手銬，指紋，偵查，調查，犯人。（圖／視覺中國）

▲近來，許多因年少犯錯的受刑人，假釋後努力復歸社會，卻因一時失慮觸犯微罪而遭撤銷假釋，人生瞬間沒有了希望。（圖／視覺中國）

假釋出獄的人如同捧著易碎瓷瓶，一時失慮犯錯將造成無法彌補的結果。

小丁，四十多歲，二十多年前違反《懲治盜匪條例》判處無期徒刑。在獄中努力精進自我，經歷無數次假釋申請，2011年假釋通過，結束15年獄中生活。假釋出獄後，負責照顧重病的父親，並開設足體養生館維持家計。一次酒後勸架引起爭執，騎車追上理論因而違法酒駕，假釋遭撤銷。小丁目前已再度入獄，等待著他的是至少25年的漫長牢獄。

一杯酒、一場誤會、一生牢獄

2017年9月深夜，小丁與女友發生爭執後，心情鬱悶地喝了一杯威士忌。為阻攔女友離去，小丁追出門外。「不要！」後方突然傳來女子的喊叫聲。小丁轉頭一看，一對男女正在拉扯。

「你在做什麼？」小丁下意識地認為發生搶劫事件，急忙大喊，並與男子發生爭吵。豈料，此刻女子上前向小丁表明他們兩人其實是朋友，這單純只是雙方之間的小口角。兩人離去時，男子疑似做出挑釁小丁的動作，小丁一時氣憤騎車追上兩人，之後發生追撞事故。

警方到場後，小丁現場酒測值為0.34，違反酒駕規定，最終判處兩個月有期徒刑確定。假釋撤銷後，小丁需要面對的是後半輩子的禁錮人生。

浪流連青年走向犯罪

時間倒轉到二十多年前。

1996年，小丁24歲，在工地從事配排水管工作，也有一份穩定的收入。年輕氣盛的小丁，每天下班的休閒娛樂就是跟朋友或同事聚在一起喝酒聊天。「燈紅酒綠的夜生活」就是小丁對於自己過往的註解。

一次的車禍，為了應付車禍糾紛與修車高額費用，小丁只能先向工地老闆預支薪水，卻依然無法負擔。在與修車廠約定還款的前一天，小丁酒後衝動，惡念心起，潛入民宅竊取財物，卻被屋主夫妻發現，為防止被害人報警，小丁持刀砍傷男性被害人，並在違反女性被害人意願下發生關係。法院認定小丁犯下重罪，但考量案發當下為男性被害人包紮傷口，事後也與對方達成和解並得到被害人夫妻的原諒，加上年輕識淺、酒後失慮，判處無期徒刑確定。

五千多個從「心」開始的日子

懷著對被害人的愧疚，以及帶著家人的勸誡，小丁決定在獄中重新開始，不希望讓家人再次對自己失望。

他報考宏德補校高商部，並繼續就讀空中大學，上下學期都獲得第一名。也因為監所人員、課程講師的鼓勵，小丁就像一塊海綿，用力吸收著新知，努力充實著自己，參加英文班、寫作班、禪修班、電腦班，並考取軟體應用丙級證照。

家人的經濟支援與每週的固定通信會面，讓小丁感受到家人滿滿的支持與信任。此外，受刑人關懷團體也給予他很大的心理支持。「印象最深刻的是漸凍人病友團體的表演。他們忍受著身體病痛，不辭辛苦奔波到各監所關懷危害社會的人。」小丁說到。想到自己還擁有健康的身體，不是更應該為社會做些什麼嗎？為此，他下定決心改變自我。

經過十多次的假釋申請，小丁終於在2010年7月假釋出獄，從此走出15年的牢籠，步向已然陌生的社會。

短暫的陽光與自由

小丁假釋出獄後，在家人開設的公司做行政工作，並協助整理家中果園，也負責照顧重病的父親，每週在醫院、家庭、公司來回奔波。小丁在空閒時間常去按摩，總是特別留意按摩師的按摩技巧，希望將按摩技術運用在父親的照護上。之後，小丁到足體養生館工作，並考取國際整復師證照，自己也開了一間足體養生館。談到養生館服務過的客人，小丁只有滿滿感謝，也感激上天讓他再次擁有回饋社會的機會。

其中，有位賣車輪餅的阿姨，讓小丁印象深刻。阿姨的先生患有肌萎縮性脊髓側索硬化症，也就是俗稱的漸凍人，經常需要按摩手腳。想起過往在獄中受到他人的鼓勵，以及受到漸凍病友團體的啟發，小丁決定義務服務這位大哥，不收任何費用。即使不久後，大哥因病發而離世，但這樣的付出與參與宗教團體的義按活動，讓小丁慢慢地找到自身在社會上的價值。

但卻因一杯威士忌、一場爭執的勸架，讓他被撤銷假釋，穩定的生活再次被用力攪亂。現在的小丁又再度回到獄中，對家人的掛念猶如細細的線，拉住他絕望的靈魂。步入中年的小丁不再年輕，但面對的是比過去更漫長的牢獄生活。

25年，這難以想像的時間沼澤，除了小丁，是否還有更多未知的人們身陷於泥淖之中？（本文轉載自民間司改會

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●楊紫婷，台灣人權促進會南部辦公室法務。以上言論不代表本公司立場。

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