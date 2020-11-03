【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

▲微罪撤銷假釋制度或許撤銷的不僅僅是自由，也撤銷了一個人對未來人生僅剩的希望。（圖／視覺中國）

澎湖這座孤獨的島嶼，海風波掏洶湧，似乎也訴說著小孫起伏的心情。

年輕的小孫，因為朋友的誘惑，染上了毒品，在一次取得毒品準備離去時，遇見了警察。為逃離現場及湮滅證據，他將毒品丟至於現場，倒車撞擊了警察，被判處了有期徒刑16年。

犯錯之後，家人每個禮拜沒有停歇的關心與鼓勵，八旬的父母親，就算身體狀況已經不是太好，仍然每個禮拜堅持去接見。「麥擱來看我啦！這麼麻煩！」每次接見時間只有短短的半小時，年邁的母親依舊珍惜著這些能夠與他相處的時間。母親接見時，眼淚裡隱藏的不捨，成了小孫隔著鐵窗的牽掛。

家人的愛和關心，讓他決定要改過向善。他在監所裡努力表現，定期在監所中的工場工作，也很配合監所的教化。小孫積極爭取假釋且在服刑期間沒有被違規扣分，因此在第10年時成功申請假釋出獄。

重返自由路上的風波

出監後，小孫很珍惜自由的日子，每天都注意自己的言行舉止，也沒有再碰毒品。他聽說有很多人是因為酒駕被撤銷假釋，為求安穩度日，他滴酒不沾，就是怕喝了酒發生意外或和別人產生摩擦。

假釋期間，他偶爾接接修理空調的工作，一邊照顧年邁父母。93歲父親的身體在一次腳部開刀失敗後每下愈況，家人嘗試將父親送至安養院以獲得更好照顧，但父親不但抗拒甚至揚言自殺，在生計壓力外，小孫也承擔照顧父親的責任，無微不至地照顧年邁的父親，並且定期帶他去看醫生。過去曾經犯錯，但現在，他只想做一個可以承擔的好兒子。

2017年12月26日，小孫帶爸爸前往澎湖醫院回診，93歲的老父親因為重聽，也因為對申請殘障鑑定的流程不了解，跟醫生多次反覆詢問，醫生對父親愈來愈大聲，小孫不甘父親受辱，一時激動與醫生產生口角。醫生要把他們趕出診間，小孫氣不過，打電話與任職立委助理的兄弟找來了解狀況，但醫生認為小孫是出言恐嚇而提出告訴。

《醫療法》第106條第3項規定：「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣三十萬元以下罰金。」事後，小孫與醫生和解，也登報道歉。判決後，他也很快的把罰金繳納，原以為事情就此平息，但事實不然。

司法審判的重量

「兩個月有期徒刑，撤銷假釋且須服完殘刑。」上訴二審維持有罪判決，小孫收到撤銷假釋通知單。這句話使他先前的努力付之一炬，除了被判處的兩個月有期徒刑，他還必須服完當初被撤銷假釋剩餘的刑期。

「一開始因為毒品服刑，我是真的做錯事，我必須受到處罰。假釋之後，我真的每天都很小心，不跟人家有肢體衝突、戒酒、戒毒。我不能接受只因為要捍衛自己的父親，這些為了重回社會的努力就此付之一炬，這樣的制度十分不符合比例原則。」

收到撤銷假釋通知後，他的人生瞬間跌落谷底。他必須從自由的世界，再次被隔離在沒有陽光和希望的鐵窗之中。原本準備好重新生活並且盡孝道陪伴父母親的他，最後被撤銷假釋制度推落至絕望，自暴自棄的他，選擇了回頭路，重拾了毒品，只為了逃離這不符合比例原則的現實。

被法律奪走的希望

法槌輕敲審判桌，卻重擊了小孫的人生。

兩個月有期徒刑的重量，壓垮了一個還需要他的家。93歲的父親、84歲的母親都在家裡等他歸來。「倘若有天離開了監獄，我想回到家中照顧年邁的雙親。」身在監所的他，仍然掛念著家裡的年邁雙親，眼神透露出無助與無奈。再度失去了自由，這次卻也失去了努力的動機，在監獄裡頭掛念著父母，怎麼擔憂也只有趁著每個禮拜隔著鐵窗和話筒會面的時光。隔著鐵窗的距離似近卻很遠，因為離家的距離很遠、離復歸社會的日子很遠，失去人身自由的他，只能隔著鐵窗，看著對面的母親流淚。

微罪撤銷假釋，或許撤銷的不僅僅是自由，同時，也撤銷了一個人對未來的想像和人生僅剩的希望。（本文轉載自民間司改會）

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●劉于瑄、陳星維、郭恩齊，司改會監所小組志工。以上言論不代表本公司立場。