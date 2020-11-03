吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

▲針對性侵犯的刑後強制治療是否違憲，11月3日開啟憲法法庭言詞辯論，預計明年1月做出宣告。（圖／記者屠惠剛攝）

對於性侵害犯的刑後強制治療，於2006年7月1日生效後，一向有違憲之疑慮（參考筆者著，刑後強制治療的違憲爭議），而在11月3日，也開啟憲法法庭為之辯論，預計明年1月做出宣告。到底刑後強制治療要怎麼改，才能消除違憲之疑呢？

根據《刑法》第91條之1第1項第1款，性侵害犯於刑罰執行後，若經評估有再犯危險，就由檢察官向法院聲請裁定為刑後的強制治療。但關於再犯危險，到底怎麼評估，實牴觸明確性原則，又無論再犯危險高低，一律採取相同的處遇，也有違相當性原則。而根據同條第2項，刑後強制治療必須到再犯危險明顯降低為止，除了有同樣不明確之問題外，更無最長期間的限制，就更違反絕對不定期刑禁止的原則。

也因此，若要保留此保安處分制度，勢必得有最長期間的規定，只是到底要三年、五年，還是十年，就必然會有爭議。至於如何明確再犯危險，困難度也不低，但至少必須將再犯危險分高低，而有不同的處遇，只有高危險群才有強制治療之必要，若屬低危險群，則交由社區矯治體系即可。至於考量危險高低，勢必也得考量罪的輕重與所犯次數，這到底是由立法者明文，抑或委由司法者裁量，也是很大的挑戰。

故在法律明確性的要求很難達成下，就只能藉由正當程序來保障。而目前對於刑後強制治療，是由監獄委請醫療機構評估，再送請檢察官聲請，並由法院為裁定。在此過程中，都是書面審理，相對人完全沒有為自己辯護的機會。尤其是強制治療，雖然必須每年評估，但是否停止治療的聲請權，仍在檢察官，若其不聲請，就有可能陷入長期性的人身自由拘束。

因此對於決定強制治療的程序，必須於法制上，由現行的書面審改成一般的法庭審理程序，即必須由兩造為言詞辯論，且被聲請方也有委請律師，甚至鑑定人的權利。甚且，此等程序也應通知被害人或其家屬，以能出庭陳述意見。而同樣地，也應賦予性侵害者於停止強制治療的聲請權，其程序也應與法庭審理相當。惟有如此，才能符合《憲法》的要求。

更重要的是，對於刑後強制治療的處所，不能只是在監獄內區隔一個專區，而必須有專門處所。故就算立法者已將法律明確化，程序正當性也加強，但若實際執行的狀況不變，仍是掛著強制治療處所之名，其處遇卻與監獄無異，實仍無法解消違憲的疑慮。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。