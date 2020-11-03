　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對性侵犯的刑後強制治療是否違憲，11月3日開啟憲法法庭言詞辯論，預計明年1月做出宣告。（圖／記者屠惠剛攝）

對於性侵害犯的刑後強制治療，於2006年7月1日生效後，一向有違憲之疑慮（參考筆者著，刑後強制治療的違憲爭議），而在11月3日，也開啟憲法法庭為之辯論，預計明年1月做出宣告。到底刑後強制治療要怎麼改，才能消除違憲之疑呢？

根據《刑法》第91條之1第1項第1款，性侵害犯於刑罰執行後，若經評估有再犯危險，就由檢察官向法院聲請裁定為刑後的強制治療。但關於再犯危險，到底怎麼評估，實牴觸明確性原則，又無論再犯危險高低，一律採取相同的處遇，也有違相當性原則。而根據同條第2項，刑後強制治療必須到再犯危險明顯降低為止，除了有同樣不明確之問題外，更無最長期間的限制，就更違反絕對不定期刑禁止的原則。

也因此，若要保留此保安處分制度，勢必得有最長期間的規定，只是到底要三年、五年，還是十年，就必然會有爭議。至於如何明確再犯危險，困難度也不低，但至少必須將再犯危險分高低，而有不同的處遇，只有高危險群才有強制治療之必要，若屬低危險群，則交由社區矯治體系即可。至於考量危險高低，勢必也得考量罪的輕重與所犯次數，這到底是由立法者明文，抑或委由司法者裁量，也是很大的挑戰。

故在法律明確性的要求很難達成下，就只能藉由正當程序來保障。而目前對於刑後強制治療，是由監獄委請醫療機構評估，再送請檢察官聲請，並由法院為裁定。在此過程中，都是書面審理，相對人完全沒有為自己辯護的機會。尤其是強制治療，雖然必須每年評估，但是否停止治療的聲請權，仍在檢察官，若其不聲請，就有可能陷入長期性的人身自由拘束。

因此對於決定強制治療的程序，必須於法制上，由現行的書面審改成一般的法庭審理程序，即必須由兩造為言詞辯論，且被聲請方也有委請律師，甚至鑑定人的權利。甚且，此等程序也應通知被害人或其家屬，以能出庭陳述意見。而同樣地，也應賦予性侵害者於停止強制治療的聲請權，其程序也應與法庭審理相當。惟有如此，才能符合《憲法》的要求。

更重要的是，對於刑後強制治療的處所，不能只是在監獄內區隔一個專區，而必須有專門處所。故就算立法者已將法律明確化，程序正當性也加強，但若實際執行的狀況不變，仍是掛著強制治療處所之名，其處遇卻與監獄無異，實仍無法解消違憲的疑慮。

好文推薦

吳景欽／科技偵查之名　取得手機的數位資料該依何法

吳景欽／從Kyllo案談《科技偵查法》的隱私與非隱私空間

吳景欽／路邊舉牌抗議者是現行犯嗎

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】老問題，人關起來就好了嗎

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

性侵再犯「治療無限期」？法務部：應關到確定不傷害人才放

遭估「有再犯之虞」…性侵犯強制治療9年認違憲！大法官今辯論

9個月975人被強暴！孟加拉大修法「性侵就判死刑」

兇殘性侵犯趙鬥淳將出獄！住處離受害人1公里　韓裝211具攝像嚴防

性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

性侵犯關雄監17年不得假釋　法院要求法務部重新審查

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

江鎬佑／【性侵犯強制治療釋憲】人身自由與社會不安孰輕孰重

【微罪撤假制度之缺5】小蔡的故事

蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】老問題，人關起來就好了嗎

搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！

揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

不斷更新／再翻盤！拜登131：124張選舉人票　領先川普

快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普　

她吃飯被問「3位小姐嗎」嗆：瞎了？　聽到服務生的話秒變臉離開

狂嗑新鮮草莓！微甜室「草莓奶昔蛋糕」新登場　罪惡優格款同步回歸

父遭美艷富二代酒駕撞死！高三妹抑鬱休學　網起底千金：難怪1年不判

徐旭東：不管誰當選美國總統　對台灣都好

New Balance x Jaden Smith Vision Racer　全新配色限量登台

送Uber Eats沒穿內衣！　26歲混血妹「外送走光」爆紅…起底是辣模

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

法律熱門新聞

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

吳景欽／假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

吳景欽／性侵犯強制治療怎樣改才合憲

王以凡／《鬼滅之刃》創傷侵蝕的惡鬼

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

江鎬佑／性侵犯強制治療違憲風險

蘇友辰／性侵犯強制治療違憲嗎

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

性侵友人國中女兒　判刑定讞

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

5男關一起　牢房竟變炮房

更多熱門

相關新聞

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

《刑法》之相關法律規定，得命有再犯之虞的性侵犯關在相關處所接受強制治療，直到再犯危險顯著降低為止，法界批評這等於「治療、關押無限期」。有法官、被告因此聲請釋憲，司法院3日召開憲法法庭言詞辯論。法務部次長蔡碧仲表示，國家要有保護機制，應該關到確定不傷害人，才能放人。

法律系的人生 苦讀和落榜間徘徊 律師考試400分門檻 考上靠運氣！？│行動法庭 第93集

法律系的人生 苦讀和落榜間徘徊 律師考試400分門檻 考上靠運氣！？│行動法庭 第93集

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

性侵犯強制治療釋憲案 大法官上午言詞辯論

性侵犯強制治療釋憲案 大法官上午言詞辯論

【微罪撤假制度之缺5】小蔡的故事

【微罪撤假制度之缺5】小蔡的故事

關鍵字：

法律司改人權吳景欽性侵犯強制治療大法官釋憲違憲保安處分

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／川普124：122張選舉人票　微幅領先拜登2票

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面