性侵再犯「治療無限期」？法務部：應關到確定不傷害人才放

▲性侵犯再犯之虞強制治療相關問題憲法法庭，由審判長許宗力召開。（圖／翻攝司法院官網）

記者吳銘峯／台北報導

《刑法》之相關法律規定，得命有再犯之虞的性侵犯關在相關處所接受強制治療，直到再犯危險顯著降低為止，法界批評這等於「治療、關押無限期」。有法官、被告因此聲請釋憲，司法院3日召開憲法法庭言詞辯論。法務部次長蔡碧仲表示，國家要有保護機制，應該關到確定不傷害人，才能放人。

《刑法》第91-1條規定，犯性侵案件者，刑滿前或其他法律規定，認有再犯之虞者，「得令入相當處所，施以強制治療，至其再犯危險顯著降低為止。」法界批評這樣的規定不夠明確，由誰鑑定「再犯危險顯著降低」？若再犯危險沒有降低，是否可以無限期治療關押？

就有3名性侵案件被告，聲請人盧恩本犯下乘機猥褻等罪判刑3年5月定讞，2011年出獄，但之後就在台中培德病監接受刑後強制治療8年，去年才聲請釋憲。聲請人曾樹城因性侵被判刑15年，2002年入監前就接受強制治療，直到2005年開始服刑，但檢方聲請刑後繼續治療，他提出抗告也遭法官駁回，因此今年1月聲請釋憲。最後一名聲請人則是常方正，因性侵被判刑10年定讞，結果有高度再犯之虞，也被要求刑後治療，今年1月聲請釋憲。

憲法法庭3日開庭審理，聲請法官台中地院法官張淵森指出，強制治療應設有上限，「總不可能一個遛鳥俠關他4年」，實在太違反比例原則；曾有遛鳥俠犯「公然猥褻罪」判刑4月，卻強制治療4年，強制治療是刑期的7倍，實在太不合理。

另外法務部政務次長蔡碧仲也出席憲法法庭，他主張相關規定並未違憲。由於近來長榮女大生遭性侵棄屍案件發酵，引起關注。蔡碧仲說：「國家正在面臨一場風暴，就是性侵害造成的。」他強調，強制治療並非變相刑罰，僅針對有高度再犯風險者；且若不服可提出抗告。由於性侵犯等同部分精神犯罪一樣，很可能一輩子不會治好，因此蔡碧仲認為不應限制治療期限，否則讓高度再犯風險者在監獄外遊蕩，將危害民眾安全。他會後接受訪問時表示，「國家要有一個保護的機制，不關他在監獄沒有關係，但不能放他出去，要關到確定他不會傷害別人才行。」

▼法務部次長蔡碧仲，認為相關規定並未違憲。（圖／翻攝司法院官網）