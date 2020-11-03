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社會 社會焦點 保障人權

台中爛醉男搶警用機車...騎3米撞自家車倒地！罰金6百飆到20萬

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記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲施姓男子日前凌晨喝酒後，將自小客車停放在轉角處，不料遇上警方巡邏，施男當時沒在車上，但因一時心虛，突然騎走警用機車，騎不到3公尺竟撞上自家車倒地，當場被壓制，酒測值高達0.84，施男原本只是違停的6百元罰單，如今不但面臨2年以下刑期，還併科20萬元以下罰金，得不償失。

▲▼台中施姓男子醉得太離譜，竟然搶奪警用機車逃逸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中施姓男子醉得太離譜，竟然搶奪警用機車逃逸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中施姓男子醉得太離譜，竟然搶奪警用機車逃逸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方2日凌晨1點巡邏時，發現有輛白色自小客車違規停放在中華路丶篤行路口的行人穿越道上，車上沒人，警方擔心造成其他用路人追撞，於是將警用機車停放附近，並開啟警示燈警戒，不久，施男從旁邊店家走出來，供稱有喝酒，正在等代駕，當員警上前盤查時，施男一時心虛，突然跨上警用機車加速逃逸，但喝得太醉，失控撞上自己的車，導致頭部撕裂傷。

員警趕緊衝上前去壓制在地，並測出酒測值高達0.84毫克，所幸2名巡邏員警沒有受傷，警用機車右後照鏡斷裂、車身輕微刮傷。

警方表示，施男雖有喝酒，但並未在車上，頂多依道路交通安全處罰條例56條，處600元至1200元，後來因為騎了機車，成了酒後駕車，觸犯刑法185-3條，「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金」，罰金瞬間飆高333倍，訊問後，依公共危險罪及妨害公務等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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