快訊／馬雲遭約談！　香港交易所公告：暫緩「螞蟻集團」H股上市

▲港交所也公告，暫緩螞蟻集團於Ｈ股上市。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

掌控「支付寶」業務的螞蟻集團5日即將在上海、香港兩地掛牌上市，但是集團創辦人馬雲就在上市前夕，遭到大陸四大金融監管機構約談，繼上交所之後，港交所也發布公告指出，暫緩螞蟻集團於H股上市的相關計畫。

港交所公告，「螞蟻科技集團股份有限公司宣布其今天接獲中國內地相關監管機構的通知，由於本公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得本公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創板上市」。

公告指出，「因此，同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。本公司將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。」

螞蟻集團原定計畫募資345億美元，5日於上海、香港兩地掛牌上市，不過據中國證監會官方訊息顯示，2日中國人民銀行（大陸央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

雖約談內容未被公開，但中國人民銀行、銀保監會於同日發表政策文件，人行旗下媒體更點名BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）等公司跨入網路金融領域「大到不能倒」風險，強調要加強監理，側面揭示了官方態度。



►粉絲一用6年沒變心