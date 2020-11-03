快訊／馬雲遭到「四大監管」機構約談　螞蟻集團暫緩上市

▲螞蟻集團。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

掌控「支付寶」業務的螞蟻集團5日即將在上海、香港兩地掛牌上市，但是集團創辦人馬雲就在上市前夕，遭到大陸四大金融監管機構約談，相關的上市計畫已經暫緩實施。

上交所已經發布關於暫緩螞蟻科技集團上市的相關聲明指出，「你公司原申請於2020年11月5日在上海證券交易所科創板上市。近日，發生你公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，你公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致你公司不符合發行上市條件或者信息披露要求」。

聲明指出，「根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，本所決定你公司暫緩上市。你公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及你公司將暫緩上市。本所將與你公司及保薦人保持溝通」。

螞蟻集團原定計畫募資345億美元，5日於上海、香港兩地掛牌上市，不過據中國證監會官方訊息顯示，2日中國人民銀行（大陸央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

雖約談內容未被公開，但中國人民銀行、銀保監會於同日發表政策文件，人行旗下媒體更點名BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）等公司跨入網路金融領域「大到不能倒」風險，強調要加強監理，側面揭示了官方態度。



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