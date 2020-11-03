「港版國安法」實施近4個月！　林鄭月娥：港府會無畏無懼地堅定推行

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港「法律周2020」昨（2）日開幕典禮上，特首林鄭月娥表示，國安法實施近4個月，香港社會已恢復穩定，未來將持續全面落實一國兩制，並繼續無畏無懼地推行《港區國安法》。

綜合港媒報導，出席法律周開幕禮的有特首林鄭月娥、終審法院首席法官馬道立、律政司司長鄭若驊、廉政專員白韞六，還有中聯辦副主任何靖、國安公署副署長李江舟和外交部駐港副特派員趙建凱等人。

林鄭月娥指出，去年的暴力示威、社會動盪削弱市民對法治的認知，同時暴露香港在維護國家安全方面的不足，因此認為中央將《港區國安法》納入附件三「是適時和必要的」。

她強調，《港區國安法》令香港有更好的機制去履行「一國兩制」原則，，令香港恢復社會秩序，並促請社會上每個人，不論政治立場如何，都應支持法治，尊重法庭、法官及各項裁決，她和特區政府會繼續無畏無懼地堅定推行。

「法律周2020」開幕禮還同時啟動了由律政司訂立的「願景2030—聚焦法治」計劃，希望通過與青年、律師和學者進行專業交流、研究及能力建設，加深社會對法治的正確理解和認識。

另外，香港政府透露，林鄭月娥今（3）日至周六（7日）會訪問北京、廣州和深圳。離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

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