中國9月服貿出口轉正　前三季旅行服務降4成6

▲疫情影響中國大陸服務貿易表現。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，中國大陸今年服務貿易數據驟跌。據大陸商務部3日公告，今年前三季（1到9月），整體服務進出口總額3兆3900億元（人民幣，下同），年減15.7%，其中出口13995億元，下降1.5%；進口19905億元，下降23.5%。

值得注意的是，在連續多月年增率為負值後，若以單月數據來看，大陸9月服務出口增速由負轉正，達1625億元，年增率4.1%。

其中，9月大陸保險服務出口39億元，增長83.1%；建築服務出口195億元，增長56.0%；維護和維修服務出口45億元，增長27.0%；運輸出口336億元，增長21.8%。

另一方面，今年大陸服務貿易逆差呈現大幅減少，前三季，出口降幅小於進口22個百分點，帶動服務貿易逆差下降50.0%至5910億元，年減5901億元。

受疫情影響最深的為旅行業，今年1-9月，旅行服務進出口總額8064億元，年減46.3%，拖累服務貿易整體大幅下降，若剔除旅行服務，前3季大陸服務進出口增長2.4%。

大陸商務部表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，部分國家和地區出現反彈，另世界經濟衰退、國際需求萎縮、貿易摩擦時有發生，國家服務貿易穩定發展仍面臨不少挑戰。

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