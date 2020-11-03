女同事「送牛奶」讓他小鹿亂撞　已婚男狂發色圖求愛下場慘了

▲女同事請你喝牛奶，可能只是基於辦公室情誼或剛好多了一瓶。（示意圖、非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳政錄／綜合報導

同事的美意千萬別會錯意！大陸杭州某科技公司一名已婚男員工，因去年收到對面女同事給的一瓶牛奶，誤以為對方對自己有好感，於是連發幾封曖昧郵件求愛，但訊息石沉大海後，惱羞成怒的他改發色情圖片，甚至對女同事人身攻擊，以致遭公司開除，更在近日被警方處以行政拘留6日的處罰。

據了解，該案已在大陸當地職場上成為「典型」，被廣泛宣傳。杭州《都市快報》報導指，涉事科技公司位於濱江區，涉案潘姓員工本已婚、事業有成、家庭美滿，但2019年初一個早上，坐在對面、平時甚少交流的張姓女同事給的一瓶牛奶，成為他人生的轉捩點。

▲大陸浙江杭州一名已婚男員工，因牛奶想入非非。（圖／翻攝自pixabay）

報導稱，潘某誤認為張姓女同事可能對自己有好感，試著向她發了幾封曖昧郵件，在未獲任何回應後，轉而發送色情圖片，文字也從溫情表白，變成「妳就是綠茶婊」等侮辱性內容，接著潘某還將目標轉往下一個女同事余某，匿名發送色情圖片和有威脅性的文字。

直到2019年10月，張、余兩位女員工不堪騷擾，向公司反映，起初潘某仍不願承認，繼續發送色情郵件騷擾，以致公司不得不把他開除。

不料近期時隔一年後，潘某雖換了新公司卻仍耿耿於懷，開始尋求向前公司報復，多次向前公司50多位全體員工發信，繼續對張、余兩位女員工人身攻擊，該公司報警求助。

濱江當地派出所表示，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，潘某因公然侮辱他人，情節較為嚴重，被處以行政拘留6日的處罰。

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