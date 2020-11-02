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北市3環保公司非法囤積、轉運垃圾　環保局：依法送辦

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▲▼北市環保局查獲，違法清運業者。（圖／環保局提供）

▲北市環保局查獲違法清運業者。（圖／環保局提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市環保局日前查獲，未領有廢棄物清除許可證的「宇尚清潔」有限公司，載運外縣市垃圾並以台北市專用垃圾袋盛裝，棄置環保局限時收受點子車內；另「清傑夫」環保公司與「德合環保」有限公司則遭查獲於所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾，3家公司均依《廢棄物清理法》第46條移送法辦，並在10月28日配合檢警搜索偵辦。

環保局表示，宇尚公司在6月24日載運台北市專用垃圾袋盛裝的垃圾包，棄置在清潔隊限時收受點，經清潔隊破袋檢查發現垃圾包內含有多件外縣市社區之產源資料，當場予以扣車處分，並在7月2日移送士林地檢署偵辦。

環保局持續追查垃圾來源，並派員訪查外縣市社區產源，發現係委託德合公司及清傑夫公司等二家業者清運，稽查人員在7月22日、8月5日二度攔查德合公司清除車輛，發現未隨車攜帶證明文件，垃圾來源不明，且將所載運廢棄物囤積於所屬停車場內，當場依法告發並限期改善。

環保局表示，經多次複查停車場，再於9月3日發現清潔夫公司於停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運，該兩公司共同於一處停車場內違法進行廢棄物貯存及轉運行為，嚴重影響環境衛生，違規情節重大，該局依法廢止清潔夫公司廢棄物清除許可證，同時將德合公司違法事證移請發證機關新北市環保局處置，同時兩公司一併移送法辦。

環保局呼籲，廢棄物清除機構受託清除廢棄物應與產源簽屬契約，並將清除廢棄物運至合法處理廠，不得任意囤積或以非法方式處理，而產源務必確認所委託清除機構是否合法，同時該局受託處理一般廢棄物或一般事業廢棄物，均以正式公文函覆產源，始符合廢棄物清理法相關規定。

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