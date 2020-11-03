【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

▲「2021彩雲藝術空間徵件」已開始，徵求45歲以下青年藝術創作好手舉辦個展，希望藉由徵件活動來發現更多台灣在地的「千里馬」。

圖、文／麗寶文化藝術基金會提供

由麗寶文化藝術基金會主辦的「彩雲藝術空間」，以培育台灣本土藝術家創作為理念，於2015年成立以雕塑為主題的彩雲藝術空間，長年無償提供優秀藝術家展演的交流平台，期望好的創作能透過基金會的優質平台與全國觀眾心靈交會，進而融入生活中提升國人對美學的認知與內涵，達到文化藝術永續發展的精神與目的。

「2021彩雲藝術空間徵件」已於11月1日正式開始，徵求45歲以下青年藝術創作好手舉辦個展，希望藉由徵件活動來發現更多台灣在地的「千里馬」，更以「培育新生代藝術家」為理念，進而成為藝術家創作道路上重要的推手，陪伴著藝術家一同成長。歡迎各方好手踴躍報名！

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麗寶文化藝術基金會長期致力推動建築美學、美感教育、文化藝術和公益關懷等四大領域不遺餘力，近年來更是透過各類展覽與講座活動，期許將美學融入生活中，使生活藝術化，藝術生活化，讓文化藝術深植民眾的日常，提升台灣藝術軟實力。

申請資格

1. 45歲以下之藝術創作者

2. 以個展方式展出，恕不接受聯合展覽。

徵件報名詳情請見官方網站：http://www.lihpao.org.tw/