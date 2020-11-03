桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

▲陳吉仲表示，預計2週內宣布所有抗旱調適策略。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣農村陣線前理事長洪箱和農委會主委陳吉仲曾是農陣戰友，這次農委會宣布桃竹苗二期稻作無預警停灌，洪箱明天上午將號召農民到行政院抗議。陳吉仲今（3日）說，只要因為配合國家而遭受任何損失，絕對會爭取比損失更高的金額，否則農業部門也不會答應。

洪箱發起聲明提到，氣候變遷越來來越頻繁的缺水現象，應是台灣全民跟政府要一起面對課題，政府應要有更積極、更全⾯因應措施，不要一缺水就停灌，尤其面對此次桃竹苗⽔稻進入抽穗期才無預警宣布停灌，犧牲農業、農民，並將此視為理所當然，質疑提⾼補償金發放，對農產業就沒衝擊了嗎？

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▲洪箱質疑提⾼補償金發放，對農產業就沒衝擊了嗎？（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲今出席「2020循環農業環島列車」返航記者會對此表示，這次停灌1.9萬公頃用最好補償方式給農民，是因為相關用水給農業部門也不夠，在經濟部決定底下全部配合，現在完成來登記的有1.4萬公頃，有超過2萬4千位農民，筆數超過12萬，會用最快速度執行，這週絕對會讓一半以上的農民拿到補償金額。

▲陳吉仲強調，只要因為有配合國家而遭受任何損失，絕對會爭取比損失更高的金額。（圖／記者李毓康攝）



陳吉仲強調，但最重要的不是只面對這一期，是明年上半年乾旱嚴峻時要怎處理，已答應辦好幾場座談會，農民也期待建議會找相關產業界到農委會開會，會下鄉主動溝通，讓農業部門生產過程面對極端氣候生產影響，因應極端氣候，有完整研究，預計下週或下下週宣布所有調適策略，如乾旱措施，包括節水等相關補助，這才是因應氣候極端事件最重要的部分。陳吉仲最後強調，只要因為有配合國家而遭受任何損失，絕對會爭取比損失更高的金額，否則農業部門也不會答應。