葉用枸杞和蕈菇變高檔保健飼料！仔羊平均增重18%、土雞3%

▲仔羊飼養。（圖／農委會畜產試驗所，下同）

記者許展溢／台北報導

高機能性的葉用枸杞和蕈菇類被視為養身保健聖品，不過現在居然也走入畜禽養殖的食槽，成為高檔的保健飼料。農委會畜產試驗所與農業試驗所、苗栗區農業改良場合作，將農業副產物循環利用導入畜牧業，發展出富含高營養價值的保健飼料添加物，研究試驗發現，仔羊平均可增重18%，土雞增重約3%，雞隻產蛋量提高6%，肉鵝則可增重1.5%，成果斐然。

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▲杏鮑菇。



畜試所指出，蕈菇類含有豐富纖維素，栽培過程不需使用農藥，是一種兼具安全衛生與健康的食物。而葉用枸杞具極佳的抗氧化力，含有酚類物質，如類黃酮、芸香苷、槲皮素及綠原酸，這些植生素成分，適口性佳，並改善飼料換肉率，達到保健效果。也因此，畜試所與苗改場合作肉鵝試驗，及與農試所合作仔羊試驗，並陸續進行土雞、蛋雞及白肉雞試驗等。推動蕈菇類的下腳料 (菇頭)、葉用枸杞木質化莖稈等副產物運用。

▲▼蟲草米（上圖）。葉用枸杞（下圖）。



畜試所表示，與農試所合作，利用菇類工廠副產物－菇頭以及蟲草介質 （蟲草米） 做為離乳仔羊與雞隻的飼糧，成功改善仔羊與雞隻生長及健康。仔羊採食添加兩種菇頭副產物飼糧可以提高18%的增重。而土雞餵飼蟲草介質（蟲草米）及混合杏鮑菇下腳料，可明顯增重約3%。

畜試所提到，熱季下，籠飼雞隻飼糧添加蟲草介質（蟲草米）也可提高雞隻產蛋量6%，並可延長雞蛋在室溫下保持新鮮的儲存期達2週。也和苗改場合作，以葉用枸杞的木質化莖稈為材料，加工製作成乾燥粉末，配製成各項健康的飼料配方，試驗結果顯示，飼糧添加葉用枸杞木質化莖稈，可提升鵝隻增重1.5%、飼料換肉率改善5.6%。

▲金針菇、金針菇下腳料（下圖）。



畜試所進一步說明，「植生素保健飼料添加物」主要推廣對象包括菇農、養禽農民及飼料業者等，希望透過保健飼料添加物的運用，協助農民提升飼養效率，並減少使用抗生素飼料添加劑，維護動物健康，同時也讓國內每年葉用枸杞約500-600公噸木質化莖稈、1.4萬噸菇類下腳料 （菇頭） 變身畜禽的保健聖品，創造循環農業的新產值。尤其，目前植生素飼料添加物全球市場規模約為6.3億美元，2023年預計將達9.6億美元，將邀請產業一起積極合作與推動，發揮循環農業潛力，並與國際保健飼料市場接軌。