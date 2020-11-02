萊豬進校園怎因應？　陳吉仲：不需要立法我們就可以做到

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會主委陳吉仲2日南下雲林縣西螺，見證百位有產銷履歷及有機驗證之青年農民與漢光果菜生產合作社契作簽約，有媒體提問關於萊豬進校園，農委會採取如何反應？及是否接受農民代表邀約辯論，農委會主委陳吉仲回覆，校園食安，「不需要立法我們就可以做到」。

▲媒體提萊豬進校園農委會因應方式；農委會主委陳吉仲（右）回覆，校園食安，「不需要立法我們就可以做到」。（圖／記者蔡佩旻攝）

農委會主委陳吉仲表示，農委會2016年執行總統蔡英文所提新農業政策及食安五環政策，就是要讓3600多所學校，160幾萬名學童，全數使用國產食材，至目前已有61%用三章一Q國產農產品，其中生鮮豬肉達七成，農委會認會，不用在學校衛生法做任何法令上的限制，且此限制只是限制萊克多巴胺。

陳吉仲說，農委會將會配合教育部，尤其在明年元旦起，每餐每位小朋友從3.5元補助至6元，可以百分之百使用國產食材，不僅豬肉，包括雞肉及其他肉品；我們一定可以做到學生家長放心，農民可直接供應食材也業者，更重要的是創造食農教育，如此三贏，比照日韓「不需要立法我們就可以做到」。

媒體再問，對於農民代表所下辯論戰帖，是否接受，農委會主委陳吉仲回應，辯論不是要辯論萊克多巴胺，而是要辯論貿易自由化，對農業部門或多或少會造成衝擊，這部分農委會將全力因應。

陳吉仲強調，以這次萊豬開放，究竟對農業部門或消費者安全有何影響，其實是在整個完整配套措施，是否可以百分之百執行到位，所以此時還是要呼籲所有關心此議題的團體，一起來檢視農委會及衛福部所做的清楚標示及百億基金運用。

陳吉仲個人認為只要把這兩件事情做到，絕對會把所有負面影響降到最低，甚至可以變成正面，我們期待大家一起檢視配套措施。

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