別輕忽！肺阻塞列國人10大死因　等喘不過氣就要進加護病房了

▲胸腔內科主任林智斌帶領大家認識肺阻塞疾病。（圖/慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高居全球第四大死因的慢性阻塞性肺病，在台灣也是高居十大死因第七名，主要是因咳嗽、卡痰、喘等症狀與感冒相似，民眾常常輕忽罹病風險而危害到生命，若能在輕、中度時即可就醫治療，同時戒掉吸菸等致病原因，就能得到很好的醫療效果，讓明天「肺」更好。

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▲秀林鄉衛生所護理長魏翠華以父親曾患肺阻塞的經驗分享。

花蓮慈濟醫院胸腔內科主任林智斌指出，慢性阻塞性肺病（COPD）簡稱肺阻塞，是一種常見的慢性呼吸道發炎造成的下呼吸道疾病；因為長期發炎，會導致呼吸道阻塞，無法順暢呼吸。氣管阻塞發炎就會出現咳、痰等症狀；肺泡發炎肺氣腫，就逐漸出現喘的症狀。

▲肺阻塞個案管理師侯惠娟分享陪伴病人經驗。

肺阻塞的原因有八成和吸菸有關，林智斌指出，其他原因如空氣汙染及老化等；但因肺阻塞症狀容易與感冒症狀混淆，民眾多半輕忽罹病風險，林智斌指出，病人往往等到出現喘不過氣來的嚴重症狀，才到醫院急診，接著就必須進加護病房治療。

根據40歲以上約右6-8%的人罹患肺阻塞推估台灣約有四十萬人未就醫，林智斌說，肺阻塞造成的肺部傷害，目前只能用藥物改善症狀，並無法治癒，因此病人一旦出現肺阻塞，如果沒有妥善治療，肺功能會持續惡化，最後就會出現呼吸困難，死亡率年年增加。

▲衛教師郝偕君最了解戒菸方法。

預防肺阻塞惡化最好的方式就是戒菸，遠離二手菸、三手菸，注意居住環境空氣品質，若能持續進行肺部復建、定期篩檢、施打流感疫苗、注意營養更佳。

花蓮慈濟醫院與秀林鄉衛生所日前舉辦衛教講座，由肺阻塞個案管理師侯惠娟、戒菸衛教師郝偕君、呼吸治療師陳宜榛分享肺阻塞的用藥方法、飲食、戒菸、肺部復原運動等方法。希望民眾在輕、中度時即可就醫治療，讓明天「肺」更好。

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