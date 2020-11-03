懶人包：計票怎麼算？結果何時出？一次搞懂「美選開票」相關事！

記者葉睿涵／綜合報導

眾所矚目的2020美國總統大選即將登場，不少人關注何時才能知道最終結果與選票是怎麼被計算出來的。以下整理出與美選選票與開票相關不可不知的幾件事：

▲美選倒數中，許多選民已提前投票。（圖／路透）

結果出爐時間

選舉結果通常會在選舉日當晚公佈，不過由於不同州有不同的投票截止時間，第一輪投票將在當地時間晚上7點（約台灣時間早上8點）在東海岸結束。接著，每個州將回報各州的總投票數。

由於選票眾多，計票工作難以在選舉之夜完成，不過通常會有足夠的多數票來確認選舉結果。當美國主要媒體認為某個州有絕對領先優勢時，他們就會「點名」要開該州的票。

▲部分州已經開始計算郵寄投票。（圖／路透）

今年的不同之處

新冠病毒大流行讓今年的提前投票率大增。由於郵寄選票必須經過更多的驗證步驟，因此需要更長的時間來計算。佛州、俄亥俄州等允許在選舉日前就開始計票，因此這些州有可能在選舉之夜就能宣佈獲勝者。但如賓州和威州等不允許在投票日前開票的州將會需要更長的計票時間。

那些等到選舉日才開始處理郵寄選票的州，初步投票結果可能會偏向於川普，因為目前估計會有更多的共和黨支持者在選舉日當天親自到現場投票，而這些票會更快被開出。

不過，在選舉日前就進行計票的州，預計初步投票結果將更有利於拜登，因為提前投票的民主黨支持者多於共和黨支持者。這就是為什麼選舉官員警告，初步的開票結果可能無法為最終選情提供線索。

▲由於新冠大流行，今年的投票方式變得更多元，也因此讓計票過程變得更複雜。（圖／路透）

延遲計票的原因

各州接受郵寄選票的截止日都有所不同。約有一半的州接受選舉日之後才寄達的選票，因此有部分選票會等到選舉日幾天後才會被清點，這也意味著我們幾乎無法預測哪天才可以確定獲勝者是誰。

另外，臨時選票也預計會增加。這些選票是那些要求郵寄選票但最後決定親自投票的人所投的選票，而這些選票不會被包括在最初的計票中，因為選務人員需要進行檢查，以確保人們不會重複投票。

▲為了防疫，今年的投票站數量將大幅減少，導致人們或許會需要大排長龍後才能投票。（圖／路透）

投票站的情況

數百萬人仍將在選舉日投票，不過出於防疫考量，加上人手可能會面臨短缺問題，因此今年開放的投票站數會比過去來得更少，這意味著選民們很可能會需要排更久的隊才能投票。

▲大多數的選票都是用機器計算的，不過選務人員仍需對機器無法處理的紙質選票進行檢查。（圖／路透）

開票過程

大多數的選票都是用機器計算的，不過選務人員仍需對機器無法處理的紙質選票進行檢查。待投票結束後，這些選票將被轉移到中央選舉總部。

當一個州的選票被統計到足以確定絕對領先優勢時，媒體將宣布該州勝選的候選人。這些非官方的結果會在選舉的幾週後才得到官方認可。

川普總統指出，總統大選的結果最終將在美國最高法院揭曉。

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