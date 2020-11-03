全台最大「紫藤花園」確定歇業！園主痛賣老樹：明年花季最後開放

▲紫藤花每年最佳賞花期只有10至14天。（圖／翻攝自紫藤咖啡園官方臉書）



記者崔子柔／綜合報導

淡水紫藤咖啡園是全台最大的紫藤花園，每年只在花季期間（3~5月）開放，吸引不少賞花遊客，不過園區昨日宣布，明年花季會是最後一次開放，園主也決定割愛老紫藤樹給遊客購買。

淡水紫藤咖啡園昨（2）日在粉專表示，因為連續幾年氣候異常，今年又碰上疫情高峰，園區已經好幾年都虧損，迫於無奈才選擇結束營業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

園主為了補貼虧損，只好割愛老紫藤樹供遊客購買，並提醒冬天適合紫藤移植，目前預估在明年3月25日至4月9日為最後開放時間。消息一宣布，就有不少遊客表示不捨，感嘆再美好的地方仍難敵疫情影響。

▲淡水紫藤咖啡園共有2個園區，近萬坪花園種植超過1000株日本品種紫藤花樹。（圖／翻攝自紫藤咖啡園官方臉書）



淡水紫藤咖啡園6月時才傳出因園區違建，遭多次檢舉、開罰可能歇業的消息，當時就曾透過粉專指出2021年花季一定會營業，沒想到現卻透露明年將是最後一次開園。

▼園區粉專原文。（圖／翻攝自紫藤咖啡園官方臉書）

