婚紗照被酸「保險套廣告」　印度新人堅持保留：不向酸民低頭

▲夫妻倆在茶園的婚紗照唯美親密 。（圖／取自Hrushi Karthik）



實習記者陳妙津／綜合報導

印度新婚夫婦卡爾提克（Karthik）跟蕾可希咪（Lekshmi）於臉書曬出在茶園拍的婚紗照後，遭到不少酸民攻擊「超色情，根本保險套廣告」、「快去開房間」，大多數羞辱都針對蕾可希咪，讓她覺得十分難過，但這對夫妻仍表示不會撤除照片，因為不想對酸民認輸。

據BBC報導，受到新冠疫情影響，夫妻倆原訂4月的婚禮無法如期舉行，但隨著解封日遙遙無期，他們決定在9月辦個小型簡單的婚禮，僅邀請較親密的親友參加。

為了彌補遺憾，夫妻倆便想到拍一組「浪漫親密」的婚紗照PO網分享，並由攝影師友人幫忙執行。他們蜜月時選定在鬱鬱蔥蔥的茶園中披著純白床單拍攝，時而擁吻，時而互相追逐，動作親密享受，當下也覺得自在愉快，沒想到這組照片10月PO網後卻引來不少抨擊。

在 Instagram 查看這則貼文 Brut India（@brut.india）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 上午 4:54 張貼

有網友認為照片情色不雅，很適合當保險套廣告，也有人酸他們可以直接去開房。蕾可希咪表示，沒想到照片會引來這麼多仇恨言論，「他們說我們這樣裸露是想紅，罵我們下流、可恥、醜陋，質疑我們下面有沒有穿衣服。」

蕾可希咪說，大部分羞辱都是針對自己，還建議她可以去拍A片，讓她感覺羞恥，「酸民裡還有不少是女生，他們還拿我以前素顏的照片來對比，說我長得超醜」。

除此之外，還有不少保守親戚也無法接受，直指夫妻倆忘本、太西化。蕾可希咪表示，起初兩人的父母也不能接受，經過一番溝通後才理解並支持他們，但也有不少人要求撤除照片。卡爾提克表示，「親戚們打來質疑有什麼必要這麼做，還說你們忘了我們的文化了嗎？」，並將夫妻倆踢出即時通訊軟體WhatsApp的家庭群組。

但夫妻倆決定不刪除照片，蕾可希咪說，「如果這麼做就表示我們承認自己有錯，但我們絕不認輸，況且當時下面也有穿衣服啊！」