東海大學郵局走過64年歷史　全台最有氣質郵局熄燈號

▲走過64年歷史，有全台最有氣質郵局的東海大學老郵局11月2日熄燈號。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

走過一甲子，擁有最有氣質郵局稱號、也是全台第一家校園郵局的東海大學郵局11月2日熄燈號，搬遷到新大樓。台中郵局局長丘京華表示，東海大學郵局早在19年前就要搬遷，但因校內師生有郵務、儲匯需求，延宕至今才喬遷到台灣大道，鄰近東海商圈的備援大樓。

▲老郵局熄燈號前，師生在牆上黑板倒數。（圖／記者游瓊華翻攝）



成立於民國45年的前東海大學郵局為日式建築，是國內大專院校最古老郵局，陪伴許多東海人走過一甲子，包括寒暑假學生寄送行李、包裏回鄉，都靠郵局服務，但郵局空間狹小、辦公空間擁擠，讓郵局早早在19年前就計畫搬遷，但每每引起師生反對聲浪。

台中郵局局長丘京華表示，近年來師生的生活習慣改變，許多人都改到超商使用ATM轉帳等，使得郵務、儲匯量減少，台中郵局終於說服成功校方，並將榮總醫院內郵局及東海大學郵局合併遷移到新位址，與郵局資訊、客服中心同一大樓，一樓營業廳占地190坪，明亮寬敞，東大校內也會設置代辦所，處理師生國內郵務需求。東大總務長黃皇男則說，東大老郵局走入歷史，全校師生都感到不捨，舊建物將保留作為綜合性導覽室。

▲東海大學郵局新址明亮寬敞。（圖／記者游瓊華攝）

▲東海大學郵局11月2日舉辦新址啟用典禮。（圖／記者游瓊華攝）