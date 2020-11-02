館長痛批法務部「知法犯法的團體」：台灣就是殺人免死的國度

▲館長在直播中談論大馬女學生被殺案件，痛批法務部「知法犯法的團體」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞女學生遭到台南人魔隨機擄人殺害，讓台灣的治安問題丟臉到國際。對此館長陳之漢在直播中特別對馬來西亞的網友，細數台灣近幾年來所發生的駭人聽聞凶殺案，卻沒有被判死的案例，並且痛批司法體系與法務部「就是個知法犯法的團體」。

館長在直播中預言，根據許多殺害更多人的罪犯，或者行兇過程更加兇殘的案例，這位殺害大馬女學生的案例，這個兇手99%以上的機率「不會判死」。

館長接著告訴大馬的網友，台灣到目前為止有四十幾個死刑犯，已經被判了死刑，但是都沒有死，什麼時候才會死呢？「選舉的時候拿來做做戲的時候」有的甚至已經關了超過10年了，「你問我為什麼？我也不知道」。

▲館長痛批法務部不願意簽死刑令，不想把人命算在自己的頭上。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長在直播中痛批，台灣的法院跟法務部長就是一個「知法犯法的團體」，所以台灣的法律是非常可笑的東西，不但很難被判死，就算被判死也不會被執行，因為台灣的法務部長不願意執行死刑，「我可以跟馬來西亞的朋友講，不好意思，台灣的法律就是這樣」。

館長直言，台灣的法治就是「兇手、殺人者有人權，被害者沒有人權，被害者就是算你衰」因為台灣就是一個「殺人免死的國度」，所以台灣的某些犯罪非常猖狂，例如黑槍問題就相當氾濫，以他個人8月28日中槍到現在，2個月全台灣就超過12件跟槍枝有關的犯罪，台灣不能擁槍，卻有非常多槍擊事件，不少台灣人都嘲諷「好像去便利商店就可以買到槍」。

館長表示，例如開他槍的兇手作筆錄就說過，因為「還年輕關個幾年就出來了」，所以台灣是犯罪天堂，相對的政府非常沒有作為，不論哪一黨執政都沒有作為。

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