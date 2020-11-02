川普vs.拜登：誰當選總統「中美問題都無解」　印度將成最大贏家

▲川普與拜登誰能在即將來臨的美選中脫穎而出備受國際矚目。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國大選進入倒數計時，總統川普與民主黨候選人拜登誰能勝選不僅是美國的重要議題，這個世界最大經濟體的政治也將直接影響亞洲地區的命運。《海峽時報》的「亞洲內幕」專欄分析，如果川普以微弱優勢贏得大選，並在接下來的4年繼續執掌白宮，那美國的政策毫無疑問地將保持其連貫性。

該分析也認為，人事布局方面會有些許異動，川普可能會另擇人選替代現任國防部長埃斯珀（Mark Esper），但在8月份的共和黨全國代表大會上向川普「表忠心」的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將持續留在內閣；而白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等在中國議題上與川普立場雷同的人士也將被留下。

▲中國認為，無論是川普或拜登在美選中出線。都將帶給中國不一樣的問題和挑戰。（合成圖／路透）

分析人士指出，無論是川普或拜登贏得兩天後的美國總統大選，中美兩國如今的關係都已不可逆轉；美國不會放軟目前的強硬態度，香港和台灣的問題也將持續存在。中國經濟顧問兼北京智庫王輝耀認為，對中國領導人而言，無論誰勝選，中國都將面臨不同的挑戰。

另外，川普可能會要求盟國付出更多金錢，以換取美軍在他們的領土上保留特定數量的兵力，否則美國將撤回部分駐軍，在這個問題上主要會受到衝擊的國家分別是南韓和日本。

▲川普政府此前就曾多次暗示日韓兩國關於縮編和撤除駐軍的問題。（圖／達志影像／美聯社）

在上一屆任期中，川普在東亞取得的最大成就是他2018年與北韓最高領導人金正恩在新加坡與舉行的歷史性峰會。這是美國歷史上首度有在任總統得以和北韓領導人會晤，並共同商討如何解決核問題。

▲川普與金正恩在2018年的會晤被認為是川普外交政策中最成功的一項。（圖／路透）

多數專家認為，川普對日本和南韓的戰略聯盟政策管理不善，北韓的承諾也未見成效，與中國的衝突也呈現兩敗俱傷的局面，實在算不上太成功；而川普與拜登誰登上「寶座」會對東南亞國家更有利也尚不明朗。

隨著中國對南海「九段線」的主權主張愈發強硬，該地區的緊張局勢也隨之升級。東盟國家，尤其是印尼非常需要和美國在該地區建立軍事聯盟關係，以確保他們的力量足以與強大的中國抗衡。

印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）最近在他的華盛頓之行中，與美國取得了防務合作的機會，因此印尼極有可能會為了讓合作機會不出變卦而支持川普總統。



而南亞方面，美國與印度一直有著良好的關係，因此不排除兩國在未來將有更緊密的聯繫。印度在美國是罕見同時得到兩黨支持的國家，該國總理莫迪（Narendra Modi）同時與共和黨出身的川普和民主黨總統候選人拜登保持友好關係。

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