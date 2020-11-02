棄屍地直擊！僅離家「10分鐘」　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

記者許宥孺／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日從學校離開時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，棄屍於高雄阿蓮山區，被人發現時僅穿著一件內褲，震驚社會！據了解，梁嫌做案地點及棄屍地點全選在完全沒有路燈的地段，僅利用微弱光線做案、棄屍，且棄屍地更只離他住家10分鐘路程而已，目前警方已封鎖現場，並全力偵辦，以還原事實真相。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，梁嫌做案地點及棄屍地點全選沒路燈地段，警方封鎖現場調查中。（圖／記者吳奕靖攝）

梁嫌10月28日晚間近9時見到獨自行走的鍾女行經案發地點，立刻拿出預藏的麻繩，接著從後方勒住鍾女頸部將人擄走。梁嫌事後供稱，鍾女當時上車後還有心跳，載往他處時才發現對方已斷氣，而他隨後才在台南、高雄等地亂繞，整整半屍19小時，最後才在高雄大崗山一處山溝棄屍。梁嫌在檢警調查時，坦承先性侵後殺人，目前全案依照強制性交、殺人、遺棄屍體等罪前偵辦中。

據了解，梁嫌作案地點的路段路燈未亮，而記者近一步追查也發現，梁嫌所選擇的棄屍地點也完全沒有路燈，且距離其住家也只有短短10分鐘路程，目前警方已封鎖現場，並承諾將全力偵辦以還原事實真相。

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