長榮大學官網變黑白！發起「佩戴白絲帶」思念遭擄殺女大生

▲長榮大學官網變黑白！發起佩戴白絲帶活動思念女大生。（圖／長榮大學提供）



記者許展溢／台北報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，震驚各界，不少人認為學校要負起最大責任，校方今（2日）官網全部變黑白，發出聲明為了終止任何形式的暴力，發起白絲帶活動。

長榮大學發出聲明，為終止任何形式的暴力，今天由學務處、研發處、國際處同仁共同發起白絲帶活動，讓透過繫上白絲帶，共同宣誓不對弱勢施暴，也絕不姑息容忍加暴者的決心。

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▲長榮大學表示，除綁白絲帶外，也將佩戴上思念的白絲帶，表達最沉痛的悲傷省思。（圖／長榮大學提供）



長榮大學指出，該活動將維持一週，參加者可到方舟、學務處領取白絲帶，然後將其綁在行政大樓旁的樹上，2日和3日下課時間，相關處室同仁也會在現場發放白絲帶，鼓勵師生參加這活動。除綁白絲帶外，也將佩戴上思念的白絲帶，表達最沉痛的悲傷省思。期望能終止任何形式的暴力，也讓憾事不再發生。

▲長榮大學指出，該活動將維持一週，參加者可到方舟、學務處領取白絲帶。（圖／長榮大學提供）



長榮大學最後補充說明，白絲帶活動起源於1989年12月6日，加拿大一名男子因為失戀，自覺人生前途被女性摧毀，於是攜槍在蒙特婁理工學院內掃射，造成14名年輕女子死亡。1991年一群男性希望社會能夠從這個悲劇中學習反省，提倡「男性不應該再對男性加諸於女性的暴力保持沈默」，後經多國人士共同努力奔走提倡，1999年獲聯合國通過，將每年11月25日訂為「世界白絲帶日—國際終止婦女受暴日」，希望藉著紀念「1989年蒙特婁事件」，呼喚全世界人們共同抵制對婦女「施暴」的行為 （violence against women is never ok.）。