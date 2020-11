長榮大學官網變黑白！發起「佩戴白絲帶」思念遭擄殺女大生

▲長榮大學官網變黑白!發起佩戴白絲帶活動思念女大生。(圖/長榮大學提供)



記者許展溢/台北報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生,10月28日遭梁姓男子性侵殺害,震驚各界,不少人認為學校要負起最大責任,校方今(2日)官網全部變黑白,發出聲明為了終止任何形式的暴力,發起白絲帶活動。

長榮大學發出聲明,為終止任何形式的暴力,今天由學務處、研發處、國際處同仁共同發起白絲帶活動,讓透過繫上白絲帶,共同宣誓不對弱勢施暴,也絕不姑息容忍加暴者的決心。

▲長榮大學表示,除綁白絲帶外,也將佩戴上思念的白絲帶,表達最沉痛的悲傷省思。(圖/長榮大學提供)



長榮大學指出,該活動將維持一週,參加者可到方舟、學務處領取白絲帶,然後將其綁在行政大樓旁的樹上,2日和3日下課時間,相關處室同仁也會在現場發放白絲帶,鼓勵師生參加這活動。除綁白絲帶外,也將佩戴上思念的白絲帶,表達最沉痛的悲傷省思。期望能終止任何形式的暴力,也讓憾事不再發生。

▲長榮大學指出,該活動將維持一週,參加者可到方舟、學務處領取白絲帶。(圖/長榮大學提供)



長榮大學最後補充說明,白絲帶活動起源於1989年12月6日,加拿大一名男子因為失戀,自覺人生前途被女性摧毀,於是攜槍在蒙特婁理工學院內掃射,造成14名年輕女子死亡。1991年一群男性希望社會能夠從這個悲劇中學習反省,提倡「男性不應該再對男性加諸於女性的暴力保持沈默」,後經多國人士共同努力奔走提倡,1999年獲聯合國通過,將每年11月25日訂為「世界白絲帶日—國際終止婦女受暴日」,希望藉著紀念「1989年蒙特婁事件」,呼喚全世界人們共同抵制對婦女「施暴」的行為 (violence against women is never ok.)。