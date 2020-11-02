國光客運「老司機」躍升金山站長　蔡耀堂創在地人紀錄

▲熟門熟路國光司機躍升金山站長，蔡耀堂創在地人站長紀錄出頭天。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國光客運1815線往返金山、台北間14年的運轉手，在新冠疫情影響下，國光客運金山站生意慘淡，因此在天時、地利、人和條件下，1815線司機蔡耀堂臨危受命，放下方向盤，創下開站以來首位在地人擔任站長紀錄，也是第一位「老司機」駕駛拔擢為站長第一人。

新任的國光客運金山站站長蔡耀堂，原本為往返金山、台北間1815線駕駛員，他每天來回跑六趟車，只為了讓家人過更好的生活，外表憨厚的蔡耀堂，一直以來都是頂著平頭，他說，這樣簡單清爽。

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蔡耀堂今年50歲，新北市金山區月眉人，國中畢業後，他就到台北發展，婚後為了照顧年邁父母，14年前返鄉並擔任國光客運駕駛，擅長與乘客溝通搏感情，而且熟知客運的問題所在。

▲蔡耀堂說，現在每天調度300多班車次、人員排班、檢驗，以及客訴，其實比開車還要累。

蔡耀堂說，現在每天調度300多班車次、人員排班、檢驗，以及客訴，其實比開車還要累；不過因為有了10幾年跑車的經驗，能迅速了解處理乘客和司機的爭執，當然也更能體會駕駛的辛勞，所以是最好的潤滑劑。

國道客運最常因為滿座過站，遭乘客投訴，蔡站長知道其實問題多在座位配置不當，他巧妙安排零星保留座至最後一站兼顧營運，解決長期客訴問題，非無腦任意加開車次，相對也減少司機及站務的負擔；對於其他客訴，必調閱監視器，深入追查了解，對於遇到少數「乘客」不講理，也會勸駕駛耐住性子，讓事件發生的爭執減少，讓金山站的營運蒸蒸日上。

國光公司董事長特助陳永昌說，因地處偏遠，金山站站務員、駕駛共有80多人管理不易，且過去歷任站長為外地人，多抱持過客心態等待輪調，10年內退休、調職多達8人，公司非常困擾，考慮找在地司機成為站長，3年前看上開車細心、態度謙和的蔡耀堂，創下國光號客運公司少有的紀錄。

蔡耀堂常笑著說，「當司機可以載很多小姐！」也就是客運司機和乘客之間可以有良性的互動甚至有效的導覽金山的風光，今年受新冠疫情影響，1815線的乘客少了3成多，相較過去假日因應外國旅客還要加班10班車，現在直接「歸零」根本不用加開。

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