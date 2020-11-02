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當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

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▲▼ 女大生曾當營隊小隊輔，分享台灣社會治安很好 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼遇害女大生曾當營隊小隊輔，公開分享台灣社會很安全 。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者吳世龍、許宥孺、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日從學校離開時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會！鍾女父母2日下午前往棄屍地點進行招魂。高雄石安社區夏令營活動總召陳育信受訪時透露，鍾女7月底在營隊活動中擔任小隊輔時，曾公開分享「台灣真的是一個安全的社會」！

鍾女父母接獲女兒死訊後，連忙搭乘1日下午2時35分從吉隆坡出發，晚間7時15分抵台的班機來台，並前往高雄殯儀館認屍，為了因應中央疫情指揮中心也採取「外交泡泡」模式，免去鍾女父母居家檢疫14天的規定，2人預計在台灣停留3天。鍾女父母2日下午重返事故現場進行招魂儀式，只見鍾母情緒崩潰癱軟在丈夫身上，不斷哭泣。

▲▼ 女大生曾當營隊小隊輔，分享台灣社會治安很好 。（圖／記者許宥孺翻攝）

石安社區夏令營活動總召陳育信透露，7月29至30日時，因社區與長榮大學外籍生有合作，由外籍生帶領小朋友、長者一同交流，當時擔任小隊輔的鍾女，在活動中表現十分開朗樂觀，不僅融入團體，甚至還公開跟小朋友們分享，她覺得「台灣真的是很安全的社會」。

陳育信表示，第一時間知道鍾女死訊時，覺得很不捨，如果自己有小孩女兒遭遇到這種事情，一定不願意，希望能將活動照片給家屬，目前還沒聯絡到家屬，希望這些照片可以分享給家屬，讓家屬知道她在營隊的點滴生活。

▲▼ 女大生曾當營隊小隊輔，分享台灣社會治安很好 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼遇害女大生2日招魂。（圖／記者吳世龍攝、記者許宥孺翻攝）

▲遇害女大生父母2日前往棄屍現場招魂，社區夏令營活動總召透露，女大生曾任隊輔，個性十分開朗樂觀。（圖／記者吳世龍攝、記者許宥孺翻攝）

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