全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

▲ 美國總統川普1日出席佛州造勢活動。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國大選倒數1天,總統川普2日凌晨向選民表示,新冠疫情現仍占據諸多新聞報導版面,他對佛奇大失所望,可能在3日大選過後開除防疫專家佛奇(Anthony Fauci),儘管佛奇是個好人,但在新冠疫情方面「錯了太多」。

綜合CNN、美聯社報導,川普1日來到佛州競選造勢,活動持續進行到2日凌晨尚未落幕,期間他提及新冠疫情話題,開始抱怨新聞媒體針對疫情的報導。他話鋒一轉提到,「等到11月4日後,就不會有太多相關消息」,接著支持者開始大喊「開除佛奇」長達18秒,此時戴著紅色帽子的川普露出笑容。

川普隨後向選民說,「別告訴別人,讓我等到大選過後再說吧」,並感謝台下選民的建議,強調佛奇是個好人,但迄今在新冠疫情方面「錯了太多」。此前,川普曾表示,許多人相當尊敬佛奇,外界對佛奇的接受度也相當高,若是在大選日前撤換,恐怕會帶來負面政治影響。

截至美國時間2日凌晨,全美超過920萬人確診新冠肺炎,超過23萬人染疫病逝。佛奇先前表示,川普忽視他所提出的防疫建議,超過1個多月沒有與川普交談,強調若不盡快採取防堵疫情蔓延的措施,美國今年冬季將會相當難熬。

▼在這場造勢晚會中,大多數選民並沒有戴上口罩。

After he bathes in a "Fire Fauci" chant for 18 seconds, President Trump says, "Don't tell anybody, but let me wait until a little bit after the election." pic.twitter.com/DBb9kyaFhU