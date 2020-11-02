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外媒爆華為將在上海設晶片廠　突破美國科技圍堵

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▲華為,華為禁令。（圖／路透）

▲外媒爆華為打算在上海設晶片廠。（圖／路透）

文／中央社台北2日電

美國針對中國華為的禁令從9月15日起生效。外媒報導，華為目前計劃與政府支持的上海集成電路研發中心合作，在上海成立不使用美國技術的晶片生產工廠，藉此從美方的科技圍堵中突圍。

美國對於華為的出口管制措施從2019年5月開始，並在今年5月進入第2階段、8月17日開始進一步緊縮，最終於9月15日起全面圍堵。替華為代工麒麟系列高階5G晶片的台積電、三星、SK等廠商均已停止對華為供貨。

英國金融時報今天報導，2名中國半導體業界人士透露，華為正在規劃於上海成立一間不使用美國技術的全新晶片廠，藉此在美國禁令下突圍，確保華為自身的電信基礎設施供應鏈不會斷鏈。

報導指出，華為這間全新的廠房預計會交由長期合作夥伴上海集成電路研發中心（ICRD）負責營運。上海集成電路研發中心是一家由上海市政府支持的晶片研究企業，與官方的關係密切。

報導分析，這項計畫有助於為沒有晶片製造經驗的華為，開拓出一條能夠長期生存的道路。

報導中引述業界人士的說法指，這家全新的晶片廠初步規劃將從製造45奈米晶片起步，並計劃於2021年底前產製28奈米晶片，屆時這些晶片將可供應華為自行生產的智慧電視與物聯網設備。業內人士並稱，華為的目標是在2022年底量產20奈米晶片，並投入5G電信設施。

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

不過報導同時引述了另一名半導體業的高階管理人士看法，認為智慧手機的晶片需要更加先進的技術，這項計畫對於華為的智慧手機業務並無幫助。

但是這名人士也提到，但如果這個項目成功，加上華為已積累應該足夠兩年使用的晶片庫存，就可以成為基礎設施業務通向可持續發展的一座橋樑。

報導提到，中國媒體曾在上個月報導了華為有意建立全新晶片產線的消息，目前華為已經在投資中國國內半導體產業，其中以規模較小的營運商為主。

不過針對這項傳言，華為與上海集成電路研發中心均拒絕評論。

據公開資訊，上海集成電路研發中心主要股東之一是國有企業華虹集團，旗下擁有半導體製造商華虹宏力和上海華力。

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為試圖突破美國科技圍堵。（圖／路透）

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