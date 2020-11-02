一連15次推文反擊史達偉　華春瑩：美國才是真正滅霸　

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）日前抨擊對全球造成的有害影響力。中國外交部發言人華春瑩（1日）連發15條推特對進行反擊，還借用漫威反派角色指出，「在史達偉提到的那些領域內，美國才是真正的滅霸。」

史達偉30日參加史丹佛大學胡佛研究所舉辦的線上座談會，談中國大陸對民主國家造成的挑戰，他以「冰山數角」形容來自北京統戰部門對各國的滲透，是系統性的掠奪和霸權。

▲美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／路透）

根據陸媒觀察者網引述，華春瑩在推特上連發15條推特反擊史達偉言論。她首先指出，「中國無意干涉美國的內部事務。但是，就像一個人很難改變自己的夥伴一樣，美國怎麼能去幻想改變像中國這樣一個人口接近它5倍、歷史長20倍的大國呢？」

華春瑩說，「認為可以通過對中國的污蔑和誹謗，使美國再次強大的想法太天真了。認為可以通過挑撥離間來切斷中國共產黨和中國人民之間血肉聯繫的想法，也非常無知。」

▼華春瑩推文反擊，美國怎麼能幻想嘗試改變中國。（圖／翻攝 華春瑩推特）

華春瑩指出，「為什麼美國司法部要基於有罪推定而不是事實進行調查，要求94個地區的司法部門每年至少對中國提起一到兩起訴訟？」

「如果美國真的是法治國家，為什麼美國人民還在遭受警察執法過度、濫用槍支和大規模槍擊事件的困擾？為什麼要以國家安全的名義惡意打壓中國民營企業？」

談到美國強調的自由與民主，華春瑩接著評論，「如果美國真的民主，為什麼它忽視了大多數民眾的呼聲，不採取有效的措施，眼睜睜看著23萬美國人因新冠疫情死去？」

▲華春瑩一連15推文反擊，稱美國才是滅霸。（圖／翻攝 華春瑩推特）

針對上述問題，華春瑩進一步回擊，「正是因為美國的霸權主義和霸凌主義持續存在，所以美國才敢如此肆無忌憚地歪曲事實、編造謊言。」

該報導引述，華春瑩說，「沒有人比美國更擅長影響、干涉和脅迫。在史達偉先生演講中提到的所有領域，美國才是真正的滅霸。美國沒有必要把自己偽裝成受害者。」、「史達偉對中國的誹謗和攻擊太瘋狂了，已經遠遠超出了國與國關係的底線，以及做一個正派人的基本要求。」

談到美國部分政客對中國隱瞞疫情的指控，華春瑩總結指出，「謊言重復一千次終究還是謊言。新冠病毒的起源尚不清楚，但中國應對新冠肺炎疫情的時間線是明確的，經得起時間和歷史考驗，美國很擅長實施攻擊中國戰略，但在面對現實和處理新冠疫情方面卻很糟糕。」

▼華春瑩最後回擊美國防疫失靈。（圖／翻攝 華春瑩推特）