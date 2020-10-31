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為拍照擺pose…後退1步！他踩進深水區「秒遭海流捲走」滅頂慘死

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▲溺水,溺死。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國一名27歲男子前往法國尼斯海灘時，為了拍照擺姿勢而往後退一步，未料遭海流捲走溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國倫敦的27歲男子巴格納（Faerez Bagna）前往法國尼斯旅遊，來到卡拉斯海灘（Carras beach）玩水。他站在深度及腰的海水中，為了要拍照擺姿勢，無意間往後退了一步，竟一腳踏入深水區，瞬間被水流往下捲走，掙扎15分鐘後，不幸溺水死亡。

綜合Metro、《鏡報》報導，巴格納去年9月29日與朋友前往尼斯卡拉斯海灘，意外發生時，正與一位名叫艾莉絲（Alice）的年輕女性在一起。根據生前最後幾張照片，他走入海中，直至水深及腰，未料不久後就發生憾事。儘管醫護人員迅速趕到現場，實施心肺復甦術，仍無法挽回性命。

▲英國27歲男子巴格納（Faerez Bagna）在法國尼斯海灘溺斃。（圖／翻攝gofundme）

▲巴格納掙扎15分鐘以後不幸死亡。（圖／翻攝gofundme）

南華克（Southwark）法醫法庭近日開庭，助理法醫巴洛（Phillip Barlow）表示，艾莉絲當時在替死者拍照，卻沒有察覺對方正在掙扎，等到發現時已經太遲了。他引述法國警方的說法指出，巴格納「下水前喝了幾口啤酒，但毒物學報告上沒有相關危險跡象」，經檢查也沒有發現任何潛在健康問題，因此裁定死因是意外。

死者的母親在開庭時一度情緒激動離場，她回來後，淚流滿面地表示，兒子「非常支持我又誠實，他是一個樂於奉獻又美好的人」。姊姊梅拉（Mella Sanders）說，家屬直到事發2周後才收到通知，至今仍不了解事情全貌，只能依靠網路上的消息拼湊真相，如今只能夠透過網路募資，才有錢把弟弟的遺體帶回來，「這絕對是毀滅性的事件」。

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