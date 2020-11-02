高嘉瑜轉po鄉民文揭「黑心建商煉金術」　嘆台灣公設比世界創舉

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

立委高嘉瑜上任後主打 「實坪制」數度與內政部交火，她1日深夜分享1名PTT網友的爆卦，破解建商如何將利潤灌進公設，並在銷售上剝削購屋族。她也直呼，「公設比」是可以透過建商的「規劃來調整」的，這樣的法規是全世界獨一無二的「創舉」，真的沒問題嗎？

高嘉瑜在10月5日的內政委員會上，就「實坪制」議題與內政部長徐國勇展開激辯。不過，徐國勇表示，無法承諾幾年內會做到實坪制，也要高嘉瑜「稍微肯定一下政績，因為政策要是好處理，就不會拖這麼久」。

高嘉瑜1日轉發PTT貼文，她直呼，「公設比」是可以透過建商的「規劃來調整」的，同樣一塊地、相同容積率，但不同建商可以調整出不同的「售坪」販售。這樣的法規，全世界獨一無二的「創舉」，真的沒問題嗎？

PTT貼文寫到，網友自稱是在建築事務所工作的人，最近接了專案，他發現關於公設比，並不是房子設計好後算出來，而是建商早在設計前就直接喊出要多少公設比，「中部的建設公司一開始就挑明跟我們說他的公設比要38%，公設比這種東西應該是設計出來多少就是多少，後來我們才了解，某城市建商的算法跟我們平常算法是不一樣的！」

網友舉例，要把公設計喊死最好的方式就在停車位，例如在30%公設比之下，100坪的房子，實坪為70坪，喊到公設比38%，就得買進112.9坪才有70實坪，在30%與38%之間，坪數就差了12.9坪。

他坦言，「正常的狀況下，一個車位的淨尺寸是大約等於4.53坪。不過因為買車位的人要共同分攤車道的面積，所以你買一個車位通常是有9-10坪。所以剛剛講到那多出來的12.9坪其實就是車道空間！這造成的結果就是買車位的人其實買到的東西變少了，沒買車位的人也不公平。」

該名網友嘆，建商把公設灌進車道卻沒人發現還能行之有年，重點就在車位是算「幾個」，而不是丈量面積，至於民眾買了房子，也沒有辦法去丈量室內到底幾坪？是不是如建商所說的坪數？

他表示：「雖然據我所知目前只有某城市這樣搞，但我覺得其他地方遲早也會淪陷，這根本是超好賺的無本生意啊！地下車位賣一樣的價錢，再把本來屬於地下車位的面積拿到樓上再賣一次，超爽！」



▼高嘉瑜轉分享PTT文推房屋實坪制。（圖／翻攝自PTT）