　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文創公司董座汽油淋身　陳情信曝光「電動飛機杯」缺錢研發喊卡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高嘉瑜公布陳情書。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜公布陳情書。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

記者黃巈禾／台北報導

文創公司董座、副董座26日到民進黨立委高嘉瑜服務處陳情時，突然失控拿汽油淋身，一度揚言點火，陳情男子目前已送往三總醫院，動機尚待釐清。高嘉瑜稍早在臉書PO出陳情書。

高嘉瑜表示，很多人關心今天早上陳情人到服務處自焚的案件，該件陳情人是今天第一次到服務處陳情，是文創公司負責人。

高嘉瑜說明，據陳情信內容，陳情人今年6月取得營業執照，到10月即面臨150萬資金缺口，在9月陸續陳情總統府及多家銀行遭拒，只有土銀願借貸10萬元，在龐大資金壓力下，陳情人及合夥人今天第一次到她的服務處，就採取激烈自焚方式陳情，對於突如其來的舉動，服務處也立刻請相關單位了解，後續會持續關心協助。

高嘉瑜也公布陳情人寫給總統府的陳情書，內容說明該文創公司營業執照今年6月份才取得，但研發產品已經在去年9月就開始做，目前累積在手上等待量產的商品大約有10種，可是沒錢繼續經營，已經發不出下個月的薪水、廠商費用、各類費用。該陳情書也提出營運資金的需求，10月31日前迫切需要紓困貸款營運金150萬元。

▲▼高嘉瑜公布陳情書。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

以下為陳情書內容：

本人長期注意，跟隨國家發展的方向，制定公司產品發展的走向，所以我們目前鎖定長照醫療結合人工智慧的產品努力研發，完全符合現今國家要推動的六大產業發展計費。

我個人長期關心也觀看總統關於國家發展方向的政策影片及貼文，發現您真的是一位非常有心在推動整個國家產業發展，照顧大中小型企業的總統，雖然各界對您的政策評價有褒有貶，您仍然堅持走您相信的道路，這樣的毅力跟堅持令人感動！

本公司是一家新創的文創公司，營業執照今年6月份才取得，但我們研發產品已經在去年9月就開始做了，所以目前累積在手上等待量產的商品大約有10種，可是我們沒有錢繼續經營了，已經發不出下個月的薪水、廠商費用、各類費用。

本公司原本預計在10月份會推出一個產品的微電影在YOUTUBE上傳播，當然也會透過行銷手段推廣到各個網路社群平台、大眾傳播系統、各大企業慈善基金會、各級政府機關，我們相信造支影片的推出，將會造成一個小小的風潮，帶起一點社會興論的討論與重視。

這個商品簡單來說就是一次性拋棄式電動飛機杯（目前全世界並沒有這種款式的飛機杯）本項商品原並不對外銷售，商品完成之後取得正式再利權，本公司會將此商品的專利權無償、無限期轉贈給中華民國衛生福利部，沒有為什麼，跟您一樣，我們只是想盡我們小小的心力，為這塊我熱愛的土地盡一點我個人的小小心力，幫助許多不被注意到的所有男性國人、病人、弱勢家庭、獨居老人！

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小S奶奶凌晨過世！忍淚告別：能做妳孫女是最大的幸福
文創董座淋汽油影片曝光！高嘉瑜服務處人員秒搶打火機解危
快訊／NCC代表剛收陳情信！群眾衝行政院丟鞭炮爆衝突
男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被笑　網怒：不是貪小便宜
快訊／台南「蘇大媽」慘了！亂檢舉1480件　下場曝光
峮峮療傷1個月「暴瘦一圈」真實身材曝！四肢像一折就斷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹市政府臨時人員明年加薪800　目標：後年月薪平均達3萬

陳玉珍批黨產會不要臉　綠委反擊：因為有「更不要臉的單位」拿不應該的錢

空軍戰機曾因起飛太吵常被抗議　竟規定「環保時段」才能升空護國

文創公司董座汽油淋身　陳情信曝光「電動飛機杯」缺錢研發喊卡

蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

黃偉哲議場被邀做「棒式運動」　有點吃力只撐了43秒...

林右昌轉戰台北市長「最大障礙」？　陳時中：沒人愛當絆腳石

蔡英文承諾公共建築實踐3大理念　大讚台南河樂廣場被國際推崇

國民黨喊「兩岸旅遊泡泡」超前部屬： 數十萬台商等回家過年

文創公司董座陳情失控「汽油淋身」　高嘉瑜還原：同仁機警衝出服務處制止

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

新竹市政府臨時人員明年加薪800　目標：後年月薪平均達3萬

陳玉珍批黨產會不要臉　綠委反擊：因為有「更不要臉的單位」拿不應該的錢

空軍戰機曾因起飛太吵常被抗議　竟規定「環保時段」才能升空護國

文創公司董座汽油淋身　陳情信曝光「電動飛機杯」缺錢研發喊卡

蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

黃偉哲議場被邀做「棒式運動」　有點吃力只撐了43秒...

林右昌轉戰台北市長「最大障礙」？　陳時中：沒人愛當絆腳石

蔡英文承諾公共建築實踐3大理念　大讚台南河樂廣場被國際推崇

國民黨喊「兩岸旅遊泡泡」超前部屬： 數十萬台商等回家過年

文創公司董座陳情失控「汽油淋身」　高嘉瑜還原：同仁機警衝出服務處制止

台中男打疫苗後命危、新加坡暫停疫苗施打　賽諾菲4點聲明回應

「2020桃園花彩節」楊梅區搶先開放！熱氣球升空繫留免費玩

塔羅牌洩大選玄機！命理師一抽嚇到「都是這張牌」：講川普真的準

新竹市政府臨時人員明年加薪800　目標：後年月薪平均達3萬

要錢被拒！惡男鐮刀斬首65歲老母　哥開門目睹「無頭屍」倒在家中

台南歐風遊艇嘉年華11/20登場！50艘遊艇集結安平　有超好玩胖卡市集

海青杯兩岸青年電競賽　弘光科大奪冠軍

親餵母乳到一半「公公跑來逗孫」　新手媽抱怨後「老人家不開心了」

狠保母連擊10拳爆頭！粉碎性骨折奪命　只因2歲男童不理會她呼喚　

楊銘威爆《婆婆》選角內幕　Darren手繪「蘇家人」網驚：太有才了！

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

美國對台軍售不一樣了！　具3大戰略意義

柯文哲一句話惹怒　館長很失望

幕後／後援會脫韁挺中天　民眾黨恐「丟朋友」

中天換照聽證會今上午9時30分開始

快訊／運8進入我西南空域！　空軍防空飛彈追監

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

神力女超人進廠維修「開眼袋」 曝韓國瑜打算當農夫種枸杞！

國民黨青年好感度攀升3成　朱立倫分析原因

中天換照聽證會　NCC「8大疑問」

連勝文談蔣萬安選北市：黨內制度要公平、公開

宋興洲：美國不會打破一中原則

蔡衍明：我一年只去中天2、3次

蘇貞昌：馬英九當過總統應以台灣利益為優先

蔡衍明9:11抵達親自出席中天新聞台換照聽證會

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面