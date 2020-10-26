文創公司董座汽油淋身　陳情信曝光「電動飛機杯」缺錢研發喊卡

▲高嘉瑜公布陳情書。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜，下同）

記者黃巈禾／台北報導

文創公司董座、副董座26日到民進黨立委高嘉瑜服務處陳情時，突然失控拿汽油淋身，一度揚言點火，陳情男子目前已送往三總醫院，動機尚待釐清。高嘉瑜稍早在臉書PO出陳情書。

高嘉瑜表示，很多人關心今天早上陳情人到服務處自焚的案件，該件陳情人是今天第一次到服務處陳情，是文創公司負責人。

高嘉瑜說明，據陳情信內容，陳情人今年6月取得營業執照，到10月即面臨150萬資金缺口，在9月陸續陳情總統府及多家銀行遭拒，只有土銀願借貸10萬元，在龐大資金壓力下，陳情人及合夥人今天第一次到她的服務處，就採取激烈自焚方式陳情，對於突如其來的舉動，服務處也立刻請相關單位了解，後續會持續關心協助。

高嘉瑜也公布陳情人寫給總統府的陳情書，內容說明該文創公司營業執照今年6月份才取得，但研發產品已經在去年9月就開始做，目前累積在手上等待量產的商品大約有10種，可是沒錢繼續經營，已經發不出下個月的薪水、廠商費用、各類費用。該陳情書也提出營運資金的需求，10月31日前迫切需要紓困貸款營運金150萬元。

以下為陳情書內容：

本人長期注意，跟隨國家發展的方向，制定公司產品發展的走向，所以我們目前鎖定長照醫療結合人工智慧的產品努力研發，完全符合現今國家要推動的六大產業發展計費。

我個人長期關心也觀看總統關於國家發展方向的政策影片及貼文，發現您真的是一位非常有心在推動整個國家產業發展，照顧大中小型企業的總統，雖然各界對您的政策評價有褒有貶，您仍然堅持走您相信的道路，這樣的毅力跟堅持令人感動！

本公司是一家新創的文創公司，營業執照今年6月份才取得，但我們研發產品已經在去年9月就開始做了，所以目前累積在手上等待量產的商品大約有10種，可是我們沒有錢繼續經營了，已經發不出下個月的薪水、廠商費用、各類費用。

本公司原本預計在10月份會推出一個產品的微電影在YOUTUBE上傳播，當然也會透過行銷手段推廣到各個網路社群平台、大眾傳播系統、各大企業慈善基金會、各級政府機關，我們相信造支影片的推出，將會造成一個小小的風潮，帶起一點社會興論的討論與重視。

這個商品簡單來說就是一次性拋棄式電動飛機杯（目前全世界並沒有這種款式的飛機杯）本項商品原並不對外銷售，商品完成之後取得正式再利權，本公司會將此商品的專利權無償、無限期轉贈給中華民國衛生福利部，沒有為什麼，跟您一樣，我們只是想盡我們小小的心力，為這塊我熱愛的土地盡一點我個人的小小心力，幫助許多不被注意到的所有男性國人、病人、弱勢家庭、獨居老人！