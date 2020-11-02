女大生媽媽轟「校方狀況外」！長榮大學2高層請辭獲准

記者林悅／台南報導

發生於10月底的馬國鍾姓女學生命案後，對此次事件，長榮大學學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢教官，2人請辭以示負責，並獲校方准辭，為守護師生安全，目前已與警方及社區進行三方安全聯防，並持續強化相關安全設施，期望帶給師生與社區更安全的學習與生活環境。

▲發生於10月底的馬國鍾姓女學生命案後，對此次事件，長榮大學學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢教官，2人請辭以示負責，並獲校方准辭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮大學校長李泳龍表示，經歷這次的事件，校方立即進行全面檢討，已規劃在師生通學常態路段上增加裝設監視器、照明設備、並定期檢修；在夜間安全巡守部分，將由學校、警方、社區三方共同合作，從晚上6時到凌晨2點定期展開校內外周邊環境巡邏。

除了社區與警方的巡守外，學校亦組成巡守隊，在每日值班教官的校園巡查外，另增加兩名巡守教官及兩名警衛，4名人員協同社區與警方，進行校內及校外環境的夜間巡邏。也將與警方更密切合作，加強校園宣導與提醒。同時也會重新審視校安通報機制，加強與警方溝通聯繫，以遏止犯罪發生。

此外，也已啟動關懷師生心理輔導的協助與諮商輔導機制，諮商中心及校牧室都將持續關懷全校師生，並設立專門電子信箱 icare@mail.cjcu.edu.tw ，供師生反應相關事宜。

長榮大學指出，發生此次事件，學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢教官都主動請辭，以示負責，並獲校方准辭，期望經此事件能有所警惕，健全安全防護網，保護全體師生安全。

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