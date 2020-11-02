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女大生奪命之路只壞2盞燈？1分鐘曝真實有多黑　大四男怒實名舉發

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林誌諺發佈於 2020年11月1日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

長榮大學鍾姓女大生在校門外300尺處遭梁姓男子擄殺身亡，事發路段因為夜晚路燈不亮，被外界認為是治安死角，台南市長黃偉哲卻反問「只壞2盞，真的一路不亮嗎」，讓不少畢業生、在校生十分氣憤。其中，謝姓大四生在臉書社團PO文發起實名舉發活動，要讓市長看看「真實到底有多黑」。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鍾女遇害路段被踢爆路燈長期不亮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝姓學生在臉書社團「長榮大學讚」PO文表示，希望有人可以提供長榮大學之前台鐵橋下的照片，市長一句「只壞2盞，真的一路不亮嗎」，彷彿是在指責大家造謠，所以他想發起實名舉發活動，蒐集事發路段的照片當證據，反正他已經四年級了，不怕被搞，「我從三年級就沒看過（事發路段的燈）亮。」

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文章一PO出隨即引起不少畢業生和在校生響應，有人提供照片，也有人提供影片，還有熱心網友幫忙把證據串成1分鐘影片，就是要向市長證明「真實有多黑」。其他人也紛紛留言表示，「我大一2015年也是住那個房東租處，幾乎沒有開過燈，每天都開大燈回家」、「已經畢業，之前那裡路燈真的沒有一盞有亮的」、「畢業十年多了！十年前是這樣！十年後還是一樣」、「我大學唸了4年，沒看過開燈啊」、「大學4年加回校找學弟妹、老師多年的我表示，那裡右側晚上暗得像會鬧鬼」。

▲台南市歸仁分局全力偵辦長榮女大生命案，卻因陳姓女大生擄人未遂案未正確傳達訊息，飽受社會大眾質疑抨擊，市警局長指示調查懲處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼▲警方搜查畫面。

▲台南市歸仁分局全力偵辦長榮女大生命案，卻因陳姓女大生擄人未遂案未正確傳達訊息，飽受社會大眾質疑抨擊，市警局長指示調查懲處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

抗議學生們之所以會這麼氣，是因為事發之後，有不少人跳出來指稱該路段長期昏暗，夜晚路燈不亮造成治安死角。但市長黃偉哲表示經初步了解，台電6月得知有2盞路燈不亮，10月30日去看也是2盞不亮，「所以真的是一路都不亮嗎？」當日也有媒體到現場去看，台電人員不會包庇台南市政府，說2盞就是只有這2盞，也希望外界尊重事實數據。

「事實數據是有報修，有報就有修，有修也被破壞了就有報」，黃偉哲表示這部分公家單位都有在做，並不是沒有做，但可能大家都在情緒上，才會責怪路燈不亮，「但事實上就是只有這2盞，政府會把這個客觀數據找出來，希望說大家在情緒過後，平息下來想想看。」

不過，在謝姓學生的PO文討論中，也有許多網友認為，重點不是路燈壞幾盞、有沒有報修，而是那條路的開燈次數屈指可數，「只壞2盞沒錯，但其他好的也不開就是了」、「很明顯就不是燈壞不壞的問題，而是有人去關掉啊」。

▼梁姓凶嫌落網，日前已被法院裁定收押。

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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