女大生雙親取得死亡證明書　母認屍悲喊愛女名字…哭聲迴盪走廊

記者黃翊婷／綜合報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，她的雙親昨日（1日）晚間7時15分抵台認屍，並依程序領回遺體、取得死亡證明書。鍾母趕到高雄市立殯儀館時，情緒非常激動，一度在領屍間外哭喊「我不要」、「不要去認屍」，哭聲迴盪走廊，場面哀戚。

▲鍾母前往殯儀館認屍，情緒激動一度崩潰痛哭。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

鍾女的父母1日晚間7時15分從吉隆坡飛抵台灣，母親下機後邊走邊哭，看起來十分傷心。兩人隨後接受相關單位採檢，採檢後確認結果為陰性，1日晚間10時10分離開桃園機場，前往高雄市立殯儀館，並在2日凌晨1時許抵達，陸續完成認屍、相驗等程序。

鍾母抵達後一度在領屍間外哭喊「我不要」、「不要去認屍」，哭聲迴盪走廊，場面相當哀戚，最後在丈夫的攙扶下忍痛完成認屍，等到情緒平稍微平穩，兩人才一起接受檢察官問訊，完成筆錄後領到死亡證明書。

▼▲檢方罕見安排凌晨認屍，並在家屬抵達前，先相驗將近4個小時。（圖／記者許宥孺攝）

據了解，這次鍾女父母預計來台停留3天，中央流行疫情指揮中心採取類似「外交泡泡」模式，只要確認兩人採檢為陰性，不用居檢14天就能入境，不過，兩人在這段期間須全程戴口罩，並入住防疫旅館，交通以專車模式處理，隨行成員固定，不與一般民眾接觸。

來台前一天，鍾女父母曾在馬來西亞接受媒體採訪。父親表示，這是他第一次來台灣，也是最後一次來台；母親則說，希望嫌犯一命賠一命、被判處絞刑，讓對方體會被勒死的感覺有多難受。

▼梁姓凶嫌已被法院裁定羈押。（圖／記者吳世龍攝）