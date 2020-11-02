「別讓台灣成受害者家屬眼中的垃圾島」　她想問：為何鞭刑過不了

▲女大生父母今凌晨抵達高雄殯儀館認屍。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

24歲馬來西亞鍾姓女大生在台遇害案，震驚各界。兩性專家黃越綏呼籲立委們該撥亂反正了，頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過，「不要因為虛假的文明和矯情的慈悲，造成比比皆是的親痛仇快，不但讓台灣變成受害者家屬眼中的垃圾島，更是永遠安慰不了那些難以數計的無辜和寃死的亡魂。」

黃越綏1日深夜在臉書說，這起案件震驚了社會，更引起馬來西亞輿論界負面的譁然，即使事後台南市警察局長及分局長均被調職，長榮大學的李校長也鞠躬道歉，甚至連蔡總統都透過發言人公開致歉，但對於逝者的父母親而言，既非遲來的正義更於事無補。

黃越綏表示，這不禁讓她想到，1998年曾經和王幸男立委共同召開記者會，有鑒於社會風氣的日漸敗壞，希望法務部能夠對於性侵犯、販毒犯、慣盜犯、殺人犯這四種罪犯，給予注射性的閹割或鞭刑；當時的法務部長陳定南並沒有反對，而立委簽署也過半，但可惜最後仍然不了了之。

▼長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃，震驚台灣和大馬社會。（圖／記者林悅翻攝）

黃越綏指出，前總統馬英九當法務部長時，把假釋犯的服獄刑期由1/2縮短修改成1/3，並於2009年總統任內簽署了聯合國廢除死刑的公約；所謂浪子回頭金不換，給予更生人可以教化的機會，本是文明社會的進步，無可厚非。

黃越綏寫道，但日益嚴重的犯罪行為，不但已經組織化，集團化甚至跨國合作；尤其在高科技的影響下，網路已經成為犯罪的屏障，各種光怪陸離的現象和極端偏頗的想法，彷如注點滴般的在社會邊緣化人的腦袋裡發酵。

黃越綏認為，結果防不勝防的各種殘不忍睹的社會事件，正在衝撃和威脅著，一般善良守法的公民之生存安全，「頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過？」

▲▼嫌犯性侵被害人後殺害。（圖／記者林悅翻攝、吳世龍攝）

黃越綏說，「已經過了20多年，我要再次呼籲立法院的諸公婆們，該是撥亂反正的時候了，不要因為虛假的文明和矯情的慈悲，造成比比皆是的親痛仇快，不但讓台灣變成受害者家屬眼中的垃圾島，更是永遠安慰不了那些難以數計的無辜和寃死的亡魂。」

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，她的雙親1日晚間7時15分抵台認屍，並依程序領回遺體、取得死亡證明書。鍾母趕到高雄市立殯儀館時，情緒非常激動，一度在領屍間外哭喊「我不要」、「不要去認屍」，哭聲迴盪走廊，場面哀戚。

▼黃越綏臉書發文。（圖／翻攝黃越綏臉書）