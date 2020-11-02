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「我也有女兒」心疼女大生父母　醫批廢死：讓加害者嚐嚐死者痛苦

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記者黃翊婷／綜合報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生在台灣遇害，雙親1日晚間抵台，並在2日凌晨完成相驗、領取死亡證明書。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文，坦言他也有女兒，看到鍾女父母崩潰痛哭，也感同身受，雖然廢死議題至今仍有許多爭論，但還是希望能平衡處置，「不用再說些清高的理論，預謀、故意剝奪他人生存權利的人，自己的生存權利也該被剝奪，沒什麼好爭辯的！」

鍾女的父母1日晚間7時15分從吉隆坡飛抵台灣，但在來台前一天，兩人曾在馬來西亞接受媒體採訪。父親表示，這是他第一次來台灣，也是最後一次來台；母親則說，希望嫌犯一命賠一命、被判處絞刑，讓對方體會被勒死的感覺有多難受。

▲▼馬來西亞長榮女大生父母搭機抵台，赴高雄認屍。（圖／民眾提供）

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▲鍾母無法接受女兒遇害離世，難過到靠在丈夫懷裡痛哭。（圖／記者吳奕靖攝）

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學1日深夜在臉書分享相關新聞報導，並PO文分享540字個人見解，他提到，台灣的廢死議題至今仍有許多爭論，支持者認為死刑不能減少犯罪率、可能會有冤獄、加害者也有基本人權等等，「只是我總是納悶，不斷保障加害者的人權，那被害者的人權在哪裡？」看了很多支持廢死的論述，卻都沒有令人信服的說法，甚至感覺有在特意閃躲這個問題。

謝宗學坦言，他也是有女兒的爸爸，看到鍾女父母崩潰痛哭，其實也很感同身受，所以希望能平衡處置，讓加害者也嚐嚐死者生前的驚恐與痛苦，雖然這樣的想法很原始、不先進，但可以還給受害者及其家屬公平、慰藉以及人權，「不用再說些清高的理論，預謀、故意剝奪他人生存權利的人，自己的生存權利也該被剝奪，沒什麼好爭辯的！」

▲長榮女大生遭擄殺案，警方在犯嫌車上起獲大量女用內衣。（資料照／記者吳世龍翻攝）

▼▲警方在梁嫌車上找到大量女用內衣。（資料照／記者吳世龍翻攝）

▲馬國女大生遭勒斃殺害，梁姓嫌犯被移送地檢署偵辦。（資料照／記者吳世龍攝）

據了解，這次鍾女父母預計來台停留3天，鍾母自下機後就一路邊走邊哭，抵達高雄市立殯儀館時一度情緒崩潰，無法接受女兒遇害，並在領屍間外哭喊「我不要」、「不要去認屍」，最後在丈夫的攙扶下忍痛完成認屍，場面十分哀戚。

而28歲的梁姓凶嫌落網後坦承犯行，經檢方漏夜偵訊，認定有逃亡的事實，隨後向法院聲請羈押禁見；但法院審理後裁定收押並未禁見。梁嫌父母1日透過當地里長對外表示，自己的孩子犯下如此滔天大罪，自覺很「見笑」（台語：丟臉），希望能夠當面向鍾女雙親致歉。

從我高中參加中一中演辯社時，廢死議題就是基本的辯論題目，直到現在這個議題仍在台灣爭論不休。 支持廢死的理論不外乎死刑不能減少犯罪率、可能會有冤獄、加害者也有基本人權等，只是我總是納悶，不斷保障加害者的人權，那被害者的人權在哪裡？還是因為被...

Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2020年11月1日 星期日

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