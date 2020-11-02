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快訊／女大生媽媽凌晨認屍哭喊「我不要」　悲痛倒丈夫懷中

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記者柯沛辰、吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，雙親1日搭機來台認屍，前往高雄殯儀館完成最後相驗。不過，媽媽情緒激動，2日凌晨1點多抵達殯儀館後，一度在領屍間外哭喊「我不要這樣」，場面哀戚，最後在丈夫攙扶下認屍。

鍾女父母1日下午2時35分從吉隆坡出發，搭乘華航班機來台。班機晚間7點15分落地後，鍾女母親在桃園機場崩潰痛哭，父親則面色嚴肅、不斷拍肩安撫妻子，2人在大批人員護送下入境。

經相關單位採檢，確認新冠肺炎結果為陰性，兩人1日晚間10點10分離開機場貴賓室，專車前往高雄殯儀館。

▲▼馬來西亞女大生父母採檢結束，專車趕往高雄殯儀館認屍，母崩潰痛哭。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

▲鍾姓女大生雙親2日凌晨到高雄殯儀館認屍，但母親情緒悲慟，沿路泣不成聲。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

據悉，這次鍾父、鍾母預計來台停留3天，中央流行疫情指揮中心採取類似「外交泡泡」模式，只要確認2人採檢為陰性，不用居檢14天就能入境。不過，2人期間須全程配戴口罩，並入住防疫旅館，交通以專車模式處理，隨行成員固定，不與一般民眾接觸。

由於案件備受兩國社會矚目，這次檢察官罕見安排凌晨認屍，早在家屬抵達前，就先相驗將近4個小時，只待鍾女雙親抵達完成認屍環節，顯見檢察官對該案的重視程度。

來台前一天，鍾女雙親曾在馬來西亞受訪。父親表示，這是他第一次來台灣，也是最後一次來台；母親則說，希望嫌犯一命賠一命、被判處絞刑，讓對方體會被勒死的感覺多難受。

▼女大生父母搭機抵達桃園機場，母親掩面痛哭。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼馬來西亞長榮女大生父母搭機抵台，赴高雄認屍。（圖／民眾提供）

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