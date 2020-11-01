馬國女大生命案警局長自請處分　黃偉哲：通盤考量再做處置

▲台南市長黃偉表示，一定釐清本案真相，並全力配合協助家屬處理後事相關事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警察局1日下午公布馬來西亞女大學生命案的警方調查結果及相關懲處，市長黃偉哲表示，保護人民生命財產安全，警察局責無旁貸，雖很快就逮捕嫌犯，但當中所牽涉沒有開立三聯單、失言等要究責的部分，也必須賞罰分明。

黃偉哲指出，台南市警察局已經公布了分局長處分命令，警察局詹永茂局長也自請處分，這部分市府將在整起事件相關工作告一段落之後做處理。他提到，詹永茂局長剛到任3個月，台南市政府後續會再與警政署研議，經過通盤考量後再做處置。黃偉哲並強調，一定會把事實真相釐清。

另外，黃偉哲表示，將全力與中央配合，協助女大生家屬來台事宜，中央方面，包括外交部負責家屬的簽證護照申請，內政部處理移民署文件部分，中央疫情指揮中心負責外交泡泡。防疫方面台南市政府全力配合中央，市政府並將派員全程陪同及負責防疫旅館，安全方面地方警力也會全力配合。

黃偉哲指出，中央要求包括他市長在內等非防疫相關人員，不宜與家屬直接接觸，這方面將遵照中央的規定。至於，殯葬的處理方式，也將尊重家屬的意願，配合馬來西亞當地的風俗，家屬要求的市政府會盡力配合協助。

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