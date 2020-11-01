梁男住家遭蛋洗！林智群突破盲點「怒轟假正義」　網嘆：是過分了

▲梁男住家被砸雞蛋。（圖／記者吳奕靖攝）



記者黃可昀／綜合報導

梁姓兇嫌殺害馬來西亞籍24歲鍾姓女大生後，引來廣大共憤與撻伐，甚至有人看不下去，跑到梁男住家丟雞蛋洩憤，此舉造成網路上正反聲浪。知名律師林智群也發表個人看法，他認為砸蛋民眾「柿子挑軟的吃」，這根本是自以為是的正義感。

林智群在臉書PO文表示，假設今天犯案的是幫派分子，那些憤怒的民眾仍就會去丟雞蛋嗎？他們之所以執行「私刑正義」也只是看準梁男已被收押，又沒有幫派背景，所以才敢去丟雞蛋「伸張正義」，「柿子挑軟的吃，這種正義感真的很棒啊！」

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▲收拾殘局的是梁男無辜父母。（圖／記者吳奕靖攝）



許多網友也不認同丟雞蛋的行為，「我覺得找家人麻煩就過分了」、「真的非常討厭這種假正義」、「假藉正義之名霸凌無關之人」、「自以為正義，其實等級就是俗辣鄉民」、「集結成守衛隊在各地的治安死角，輪班巡邏不是更好？」

梁男被收押後住家遭蛋洗，要面對社會輿論與憤怒民眾的不僅梁男，還有他無辜受波及的家人。梁男父母的友人10月30日向媒體表示，外界應該要去找犯案的梁男，並非牽拖到父母，「已經成年了，他的行為跟他父母沒有關係，這樣會給父母很多壓力。」