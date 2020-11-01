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影／女大生險遭梁育誌擄走！台南市警局調查「沒開三聯單」：將懲處

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記者林悅、莊智勝／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遇害身亡，警方深入調查後意外發現，凶嫌梁育誌（28歲）早在9月30日就曾犯下擄人未遂案，但當時受害女大生報案後，承辦的高姓員警並未依規定開立報案三聯單；對此，台南市警局督察室經過調查後，認定受理報案過程有明顯瑕疵，將依規定懲處。

▲▼長榮大學為受害女學生哀悼。（圖／翻攝自長榮大學官網、臉書）

▲長榮大學為受害的鍾姓女大生哀悼。（圖／翻攝自長榮大學官網、臉書）

警方調查，梁育誌9月30日就曾前往台鐵便道埋伏，並試圖徒手擄走一名女大生未遂，事隔近1個月，梁育誌10月28日再度於同一地點犯案，擄走鍾姓女大生後將其性侵、勒斃。全案曝光後，輿論質疑早在案發前一個月就有女大生遭擄未遂，但警方卻疏於防範，才讓梁育誌有機可趁，進一步釀成悲劇。

▲▼馬國女大生遭害，分局長楊慶裕受訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲台南市警局歸仁分局分局長楊慶裕第一時間稱遭擄未遂的女大生未報案。（圖／記者吳世龍攝）

對於女大生遭擄未遂一案，台南歸仁警分局10月30日還發出新聞稿，稱女大生10月29日前都未前往派出所報案，也未通報學校，且因受害女子無法指認，警方還一度誤以為是惡作劇；但這一說法卻遭到當事人打臉，女子秀出通聯記錄，證實自己當天確實有報警，且警方也前往案發地點勘查，但最終仍是不了了之。

由於警方消極作為引起輿論不滿，台南市警局督察室今（1日）表示，經過調查後，確認受害女大生在案發當天即前往派出所報案，但承辦的高姓員警卻未依規定開立報案三聯單，受理過程存在明顯瑕疵，後續將依規定懲處，至於處分為何，目前市警局仍在商議中。

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▼受害的鍾姓女大生在離校約300公尺外的昏暗便道上遭梁嫌強擄性侵、隨後勒斃棄屍。（圖／記者林悅翻攝）

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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