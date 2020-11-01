　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐巴馬首度合體拜登！搶拉黑人票　川普大膽猜「美國會變瘋人院」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

2020美國大選進入最後倒數，現任總統川普與民主黨籍候選人拜登31日於中西部工業州與東南岸關鍵州展開了最終一輪的競選造勢，民調落後的川普在3天內瘋狂舉辦14場造勢，而拜登則與前總統歐巴馬首度同台，在密西根州的2個城市舉行了集會。

根據《衛報》報導，拜登31日與美國最受歡迎的民主黨人、前總統歐巴馬首度在競選活動中同台，在極為關鍵的密西根州2個主要黑人城市弗林特（Flint）與底特律參加造勢。歐巴馬譴責川普是一位「你不支持他，他就會全力侮辱你」的總統，但有拜登在，選民不用每天為了川普與家人爭執，就不會那麼累了。

▲▼美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐巴馬表示，川普是一位會侮辱不支持自己的選民的總統。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，隨著美國於30號創下單日超過9.9萬例確診的新高紀錄，拜登重申了自己將控制疫情的承諾，更指責川普當初如果實施與加拿大類似的防疫政策，至少能拯救14萬人的性命，「我們正在一起走向滅亡，川普已經向病毒舉白旗投降、拋棄了我們的家人。」此外，傳奇歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）也於拜登的底特律集會中登台演出。

報導表示，川普同日在另一個關鍵戰場「賓州」的4個首站新鎮（Newtown）進行造勢時表示，賓州是「美國獨立建國的故事開端」，但在拜登的領導下將「沒有學校、沒有畢業典禮、沒有婚禮、沒有感恩節、聖誕節、復活節、沒有7月4日的美國獨立日」，意指拜登是限制美國人自由的候選人。

▲▼川普31日賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普31日於賓州的4個首站新鎮展開造勢。（圖／達志影像／美聯社）

據法新社報導，川普更警告，如果開票當天沒有馬上分出勝負，美國將陷入如「瘋人院」般的混亂狀態，可能需要好幾周的時間來整理選舉結果，而這個過渡期恐有「非常糟糕的事情」會發生，但卻沒有提供任何資訊來證明真實性。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超級神水、全年最殺強檔，趕緊手刀搶！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美確診數破920萬！　川普笑了：大選後開除「防疫專家」

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

川普造勢前夕！　美空軍C-17運輸機故障急降密西根州

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

全美確診數破920萬！　川普笑了：大選後開除「防疫專家」

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

川普造勢前夕！　美空軍C-17運輸機故障急降密西根州

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬！　川普笑了：大選後開除「防疫專家」

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

ESG永續投資當道！00878預計配息0.05元

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

國際熱門新聞

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

快訊／譚德塞證實：曾接觸確診者

「不丹公主」祕密完婚！新郎竟是王后親弟

上廁所灌可樂！他下秒爆吐綠汁暈倒命危　恐怖化驗結果曝

土耳其總統感謝台灣文　3hrs後刪除重PO

3歲聾啞童叫不出聲…遭鬥牛犬狠咬慘死

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

美軍機飛越中國領空　揭機上「重量級人物」

4次才考上駕照　女駕駛撞樹害3友死

她被迫獨扛照護！每天只睡2小時崩潰摀死失智嬤

中國施壓艾爾段　推文下架台灣國旗

拜登全國支持率贏川普　搖擺州差距接近

蔬菜戀物男「握紅蘿蔔當陽具」　力道過大女友爆肚亡

疫情失控！美國選前單日近10萬確診

更多熱門

相關新聞

川普18場造勢　造成至少3萬人染疫

川普18場造勢　造成至少3萬人染疫

美國總統川普為刺激選情，四處舉辦大型造勢活動，而許多現場參與的支持者也都未保持社交距離或配戴口罩。根據史丹佛大學最新研究指出，川普從6月至9月舉辦的18場造勢活動，已造成至少3萬人染疫，其中包含未直接參與但被傳染的病例。

引擎燈異常！他開蓋驚見3公尺緬甸巨蟒

引擎燈異常！他開蓋驚見3公尺緬甸巨蟒

美選「提前投票」後悔有解

美選「提前投票」後悔有解

傳蔡英文就職刪民主黨賀詞　吳斯懷：若拜登當選外交失節後遺無窮

傳蔡英文就職刪民主黨賀詞　吳斯懷：若拜登當選外交失節後遺無窮

搖擺州最新民調「亞利桑那、北卡」再拉近

搖擺州最新民調「亞利桑那、北卡」再拉近

關鍵字：

2020美國總統大選川普民主黨拜登歐巴馬造勢北美要聞

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面