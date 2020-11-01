歐巴馬首度合體拜登！搶拉黑人票　川普大膽猜「美國會變瘋人院」

▲美國前總統歐巴馬與拜登31日首度同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

2020美國大選進入最後倒數，現任總統川普與民主黨籍候選人拜登31日於中西部工業州與東南岸關鍵州展開了最終一輪的競選造勢，民調落後的川普在3天內瘋狂舉辦14場造勢，而拜登則與前總統歐巴馬首度同台，在密西根州的2個城市舉行了集會。

根據《衛報》報導，拜登31日與美國最受歡迎的民主黨人、前總統歐巴馬首度在競選活動中同台，在極為關鍵的密西根州2個主要黑人城市弗林特（Flint）與底特律參加造勢。歐巴馬譴責川普是一位「你不支持他，他就會全力侮辱你」的總統，但有拜登在，選民不用每天為了川普與家人爭執，就不會那麼累了。

▲歐巴馬表示，川普是一位會侮辱不支持自己的選民的總統。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，隨著美國於30號創下單日超過9.9萬例確診的新高紀錄，拜登重申了自己將控制疫情的承諾，更指責川普當初如果實施與加拿大類似的防疫政策，至少能拯救14萬人的性命，「我們正在一起走向滅亡，川普已經向病毒舉白旗投降、拋棄了我們的家人。」此外，傳奇歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）也於拜登的底特律集會中登台演出。

報導表示，川普同日在另一個關鍵戰場「賓州」的4個首站新鎮（Newtown）進行造勢時表示，賓州是「美國獨立建國的故事開端」，但在拜登的領導下將「沒有學校、沒有畢業典禮、沒有婚禮、沒有感恩節、聖誕節、復活節、沒有7月4日的美國獨立日」，意指拜登是限制美國人自由的候選人。

▲川普31日於賓州的4個首站新鎮展開造勢。（圖／達志影像／美聯社）

據法新社報導，川普更警告，如果開票當天沒有馬上分出勝負，美國將陷入如「瘋人院」般的混亂狀態，可能需要好幾周的時間來整理選舉結果，而這個過渡期恐有「非常糟糕的事情」會發生，但卻沒有提供任何資訊來證明真實性。

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