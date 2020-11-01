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青海「九層妖塔」古墓新發現　挖出千件金銀器、動物骨

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▲▼青海九層妖塔古墓有新發現。（圖／翻攝 中新網、頭條號 刀妖歷史）

▲青海「九層妖塔」古墓有新發現。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

大陸《鬼吹燈》系列小說中改編電影《九層妖塔》，是一座真實存在的網紅墓地，位於青海省都蘭熱水2018血渭一號墓在被盜兩年後，大陸聯合考古隊在此處再次發掘出精美金銀器及玉石器、玻璃器及紡織品等1000多件文物。

位於青海省海西蒙古族藏族自治州，都蘭縣察汗烏蘇鎮東南約10公里的熱水墓群於1996年被大陸考古專家發現。經過鑑定，這是一座唐代吐蕃時期的高級貴族墓葬，至今是大陸首次發現的吐蕃墓葬血渭一號大墓，熱水墓群周邊有許多小古墓，據統計超過200多個墓穴。

▲▼青海九層妖塔古墓有新發現。（圖／翻攝 中新網、頭條號 刀妖歷史）

▲青海熱水墓群俗稱「九層妖塔」古墓。（圖／翻攝 頭條號 刀妖歷史）

整座大墓高33米，東西長55米，南北寬37米，像一個金字塔，所以又稱為「東方金字塔」。熱水墓群下面有三層泥土，地基十分牢固，還有石頭重複疊加九層，每層都十分險要，因此被稱為「九層妖塔」。目前只挖了兩層，還有七層不敢挖。當地人一直深信古墓群藏有妖魔鬼怪，把這座古墓群稱為「妖魔洞」。實際上，考古學家考量現有技術確保墓群完整。

根據陸媒澎湃新聞指出，大陸國家文物局對青海都蘭熱水墓地項目研究有最新進展。大陸中國社會科學院考古研究所副研究員韓建華表示，「2018血渭一號墓為木石結構多室墓，由地上和地下兩部分組成。地上為墓園建築，平面呈方形，由塋牆、祭祀建築，以及封土和迴廊等部分組成。」

地下部分由墓道、照牆、甬道、墓門、墓壙、墓室組成。墓道內發現長條形殉馬坑，殉葬6匹4至6歲的公馬。墓壙填土中發現殉人和殉牲坑，殉牲坑平面呈東西長方形，四壁由土坯壘砌，由三根立柱和一根橫梁搭建成空間，頂上平鋪有棚木，坑內出土了牛、羊、羚羊、岩羊、氂牛等動物骨骼，底層放置有一把木鞘鐵劍。

▲▼青海九層妖塔古墓有新發現。（圖／翻攝 中新網、頭條號 刀妖歷史）

▲青海熱水古墓群最新挖掘歷史文物。（圖／翻攝 中新網）

該報導指出，墓室由1個主墓、4個側室組成，主室東西長6.8米、南北寬4.25米，四壁石砌，砌石中間平鋪有木梁，東西兩壁各保存四個木質替木，其中東壁墓門北側還保存有立柱。主室設有東西向紅砂岩棺床，並放置棺槨，因破壞嚴重，數量不明。棺木上均有彩繪和貼金。主室內繪有壁畫，多已剝落，局部保存有白灰地仗和黑紅彩。

主室內出土人骨，初步判定分屬兩個個體。主室的南北兩側各有兩間側室，與主室間以過道相連，過道內設有木門，側室東西長3.4米、南北寬2.4米。側室間有隔牆，側室底部有木地栿，四角及各壁中間均有立柱和替木支撐頂部的過梁，北側室內發現有木床。墓內出土金銀器、銅器、鐵器、漆木器、皮革、玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物1000余件。

專家指出，2018血渭一號墓是熱水墓群考古發現結構最為完整、複雜的高等級墓葬，墓葬為木石構建的五室結構。該墓的發掘對研究唐(吐蕃)時期熱水地區的葬制葬俗及唐帝國與少數民族關係史、絲綢之路交通史、物質文化交流史等相關問題具有重要價值。

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