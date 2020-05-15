大自然悲歌！棕熊闖帳篷「叼走愛妻」吃下肚遭擊斃　胃裡殘留「未消化人類組織」

▲棕熊生性兇猛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

大陸青海發生一起大自然悲劇！一對夫妻12日凌晨在帳篷內，遭到一隻棕熊入侵襲擊，老婆當場被叼走咬死，棕熊之後被趕到現場的警察開槍打死。解剖棕熊屍體後發現，胃部仍留有未消化的人體組織。

根據新京報15日報導，治多縣公安局扎河鄉派出所12日早上7時許接獲通報，稱「扎河鄉口前村一社阿某某一家凌晨遭棕熊潛入帳篷襲擊，其妻被叼走咬傷致死」，警員緊急出動前往現場。

警員趕到現場後發現，襲擊事件發生在扎河鄉口前村一社阿某某所搭建的帳篷住處，死者是一名女性，屍體遭大面積啃咬。警察尋跡發現肇事棕熊在一家牧戶冬窩子附近活動，擔心再次發生慘案，鳴槍驅趕棕熊。

沒想到，棕熊反而被激怒，對警察展開攻擊，民警因此開槍將其擊倒，之後對棕熊屍體進行解剖，發現熊的胃部尚有部分未消化的人體組織。目前官方協調應急管理、森林公安和保險部門及時落實相關善後事宜。

許多大陸網友紛紛留言表示，「現在野生動物的食物來源由於環境的破壞越來越少了，它們餓急了，開始冒著生命危險襲擊人類，悲哀啊」、「只要動物咬死了人類就必須擊殺」、「申請國家賠償，野生動物國家重點保護」、「棕熊:我只是正常捕食」。

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