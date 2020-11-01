《霸王別姬》將改編百老匯音樂劇！公開徵選「程蝶衣、段小樓」

▲電影《霸王別姬》由陳凱歌導演，張國榮、張豐毅主演。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

百老匯知名音樂劇製作人傑森羅伯布朗（Jason Robert Brown）10月31日在推特上透露，將推出《霸王別姬》（Farewell My Concubine）音樂劇，該作品改編自李碧華的同名小說，以及陳凱歌導演、張國榮主演的電影，目前已經展開公開選角，徵選的角色有程蝶衣、段小樓、菊仙，以及關師傅。

布朗指出，他正與曾參與《星際迷航：發現號》編劇的肯尼斯林（Kenneth Lin）一同創作《霸王別姬》的音樂劇，此劇改編自李碧華的同名小說，與陳凱歌導演、張國榮主演的電影。

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▼傑森羅伯布朗曾獲東尼獎。（圖／達志／美聯社）



此外，本劇的公開選角也已經展開，從布朗附上的徵選資料可以發現，目前開放公開徵選的角色共有4個，分別是「程蝶衣」（DIEYI，電影版由張國榮飾演）、「段小樓」（XIAOLOU，電影版由張豐毅飾演）、「關師傅」（MASTER GUAN，電影版由呂齊飾演），以及「菊仙」（JUXIAN，電影版由鞏俐飾演）。

徵選資料內也提到，參與試鏡的演員要有高強的唱功、寬廣的音域、臨場實力，以及控制現場的能力。

傑森羅伯布朗為百老匯知名音樂劇製作人、作曲家、作詞家，也是東尼獎多個獎項的得主（Tony Award），擅長將流行搖滾曲風與戲劇性的歌詞融為一體，參與的作品有《大遊行》（Parade）、麥迪遜之橋（The Bridges of Madison County）等。

▼《霸王別姬》拍攝期間，陳凱歌（中）為張國榮（右）、張豐毅（左）講戲。（圖／CFP）

