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國民黨團第5度杯葛施政報告　林為洲再向蘇貞昌提3訴求

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 國民黨杯葛 喊「蘇貞昌道歉「。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌5度赴立法院施政報告，再度遭國民黨團杯葛議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌30日第5度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團以反對美豬進口杯葛，導致無法上台報告及備詢。國民黨團總召林為洲30日提出3點訴求，要求行政院依法召開食安會報、赴養豬場進行查廠，以及針對進口豬肉清楚標示，也呼籲應待美國總統大選結束後，才一併進行施政報告。

立法院本會期在9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、10月20日，4度來到立院進行施政報告並備質詢，但因國民黨反對美豬牛放寬進口杯葛議事，導致蘇貞昌遲遲無法上台報告。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲30日上午表示，行政院至今已經一年多未召開食安會報，國民黨團要求依法召開政院級的食安會報，否則開放美國豬肉進口是重大政策，關係到全國人民的食安問題。

林為洲指出，依據現行法律規定，政府要進口新的農產品，一定要到出口國進行查廠工作，國民黨團要求進口前一定要查廠，「只要他們具體承諾，我們就不會再擋了」。

林為洲也呼籲，希望政府能夠針對進口豬肉，清楚標示是否含有萊克多巴胺。

林為洲表示，美國總統大選的結果將在下週揭曉，目前無法預測誰會當選，國會的參眾兩院是否將有所改變也還未知，是否能重啟、重新安排貿易協定談判都還存有變數，行政院應考慮待美國總統大選結束後，再一併進行施政報告。

蘇貞昌30日上午受訪時表示，光是這個會期，自己就已經3次上台報告，「現在突然這樣鬧，覺得很無厘頭」，更反批國民黨立委領高薪卻不做事，只會霸占主席台，不僅妨礙其他政黨立委行使職權，也妨礙人民知的權利，實在是很對不起人民。

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