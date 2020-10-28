陸抽砂船遭疑與解放軍「合練」　國台辦：台海緊張，謀獨挑釁造成的

▲大批陸籍抽砂船出現馬祖南竿附近海域。（圖／民眾提供）

記者魏有德／北京報導

大陸大批抽運砂船近日出現馬祖南竿海域，形同圍島，兩岸各自出動海巡艦艇及執法船驅離，不過，也有人質疑是解放軍協同民船的軍事演練行動。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣民眾會產生聯想，造成台海緊張複雜，「不就是因為民進黨政府謀獨挑釁造成的。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮表示，對於這種臆測並不了解，不過，朱鳳蓮也反問，「台灣民眾會產生聯想或擔憂，這不正是由於民進黨當局和台獨分裂勢力，不斷進行謀獨挑釁造成台海緊張複雜而造成的嗎？」

馬祖南竿海域近日出現大批陸方大型抽運砂船，仿若圍島。為有效打擊違法抽砂行為，兩岸分別派出新北艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇及大陸執法船，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動。

馬祖海巡隊表示，大陸抽砂作業範圍於莒光島與南竿島之間航道，屬6000公尺禁限制水域外之範圍，在範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊也透過兩岸共打機制，協調對岸打擊不法。

▲海巡署新北艦。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，近日也傳出有多艘大陸漁船因海上風浪太強靠近澎湖島嶼避風，遭台灣海巡署高雄艦以水炮驅離。對此，朱鳳蓮強調，大陸在沿海多處設立台灣漁民接待站、接待點，為台灣漁船、漁民避風、補給、搶險等提供救助，「相比之下，台灣有關方面野蠻驅離避風大陸漁船的不人道做法，十分令人憤慨。」